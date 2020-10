Profesor de la UNAM inmerso en polémica tras 'pedir sexo' a alumna por calificaciones

Después de que un profesor de química de la UNAM fue severamente criticado por hacer un 'chiste machista' con sus alumnos, otro maestro de la misma facultad ha sido señalado por 'acoso' tras 'sugerirle' a una estudiante 'sexo a cambio de calificaciones', durante una videollamada.

"Sé que no sustituye la clase, por eso le pregunto, ¿qué es lo que podría hacer", dice la joven, a lo que el profesor le responde que 'no le puede proponer sexo, porque no es presencial'.

Las quejas contra el maestro no se hicieron esperar después de que el video se difundiera en redes, sumándose otro clip en el que alumnos exhiben al mismo profesor refiriéndose a ellos con groserías.

"Los que me hablen de usted y no me digan Arturo, me digan profesor, doctor, yo les sugiero que cuando tengan oportunidad y si así lo consideran pertinente, que vayan y chinguen a su pu… madre", dice el hombre en una videollamada con sus alumnos.

Mediante un comunicado la Facultad de Química de la UNAM, dijo que ya se habían tomado acciones para separar cualquier contacto entre el profesor y los estudiantes.