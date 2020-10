¿Qué fue de Bridgit Mendler, protagonista de Buena Suerte, Charlie?

Bridgit Mendler es una actriz y cantante estadounidense mejor conocida por su protagónico en la serie de Disney, ¡Buena Suerte, Charlie! El papel de Teddy Duncan la lanzó al estrellado y el programa duró de 2010 a 2014, con buena aceptación entre el público.

La joven siguió creciendo en el canal Disney, específicamente protagonizando la película Lemonade Mouth. En 2012 lanzó su disco debut ‘Hello my name is…’ y ese verano estrenó su primer sencillo, "Ready or Not", que alcanzó cierto éxito en las listas de popularidad.

Se fue de tour, lanzó otros sencillos y llegando el 2015 se unió al elenco de la serie Undateable para su segunda temporada. El programa no obstante, batalló en mantener una audiencia fija y la comedia decidió filmar en vivo para la tercera temporada, en busca de subir los raitings, pero no funcionó y la serie fue cancelada en 2016.

La carrera de Mendler se encontró con una pausa. Al romper relaciones con su disquera, lanzó música independiente ese 2016 pero no volvió a aparecer en pantalla en casi dos años, excepto por una aparición en un episodio de las serie Nashville.

Su ausencia en el ojo artístico persiste y más recientemente apenas y la hemos visto, de no ser por una película de 2018 de Netflix, Father of the Year, no muy bien reseñada y donde tiene un papel muy pequeño. O la serie, también de Netflix, Merry Happy Whatever, que sólo duró 8 episodios.