Siniestro es elegida como la película más aterradora de la historia

Un estudio realizado por la compañía británica Broadbandchoices, que compara las ofertas de banda ancha de diferentes proveedores, ha determinado cuál sería la película más aterradora que existe.

Durante el estudio se midió la frecuencia cardíaca de 50 personas a las que se les puso a ver más de 120 horas de películas de terror, específicamente las mejor calificadas en distintas plataformas.

Daniel Clifford, responsable del estudio, dijo que la idea de esta investigación es ayudar a los aficionados del género de terror a encontrar las películas "científicamente más aterradoras" de la historia y así ahorrarles tiempo cuando buscan algo para ver.

La película ‘ganadora’ de este análisis, o la cinta que ‘más asustó a los participantes’, fue Siniestro (Sinister), lanzada en 2012 y protagonizada por Ethan Hawke. La historia trata de un escritor que, tras encontrar un video sobre el asesinato de una familia, se muda a la casa de las víctimas para inspirarse y escribir una novela del crimen; sólo que su propia familia comienza a ser acechada por una presencia sobrenatural.

La frecuencia cardíaca promedio de los voluntarios fue de 65 latidos por minuto, pero mientras veían Siniestro, llegó a los 86 latidos por minuto.

A su vez, la película que provocó el mayor susto a los participantes fue 'La noche del demonio' (Insidious), pues en algunas escenas los latidos por minuto llegaron hasta 133.

Esta película de 2010 también toma el segundo puesto en la tabla general, seguida por 'El conjuro' (The Conjuring), luego 'El legado del diablo' (Hereditary) y 'Actividad paranormal' (Paranormal Activity) en el quinto lugar.

El resto del ranking de los diez primeros puestos se conforma por 'Está detrás de ti' (It Follows), 'El conjuro 2' (The Conjuring 2), ‘The Babadook’, 'El descenso' (The Descent) y 'Los huéspedes' (The Visit).

Según Forbes, el estudio tiene "algunos factores limitantes", ya sea el tiempo total viendo películas, sólo 120 horas, o el número y tipo de cintas elegidas, elegidas sólo entre las mejor calificadas en portales web como IMDB o Rotten Tomatoes.