'Sigo tratando de convencer a Durazo' para que no renuncie, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sigue tratando de convencer a Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), para que no renuncie -debido a que ha manifestado su interés de aspirar a una candidatura para la gubernatura en Sonora- y ante las voces que señalan que el cargo podría ser ocupado por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), el mandatario destacó el trabajo hecho por el canciller en política exterior, al señalar que estaba "más que contento, satisfecho" con su trabajo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal comentó que, sobre la posibilidad de que Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, sustituya a Durazo, señaló que todavía hay tiempo para tomar una decisión y comentó que "no son cargos, son encargos".

"Yo insisto, vamos a seguir tratando de convencer a Alfonso (de que no renuncie), pero falta tiempo, y aunque no le fue bien a los Dodgers ayer, va empatada la serie, recuerdo de nuevo lo que decía Yogi Berra: 'esto no se acaba hasta que se acaba'", dijo.

"Tenemos hasta el 31 de octubre como plazo, todo el que aspire a ser candidato, aunque por ley podría estar más tiempo, nosotros queremos hacer el deslinde e hicimos el compromiso de que hasta el 31 de octubre. Entonces ese día vamos a saber cuántas renuncias de servidores públicos que van a participar como candidatos, pero es hasta el día 31, de modo que hasta entonces vamos dar a conocer quiénes van a sustituir".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que gracias a la labor hecha por el canciller Marcelo Ebrard, la política exterior de México ha vuelto a ser ejemplo mundial.

-"Pero se está candidateando al canciller para suplir a Alfonso Durazo", se le cuestionó.

"Yo estoy más que contento, satisfecho con el trabajo que está realizando Marcelo Ebrard, quien es un servidor de primera, me ayuda mucho. La política exterior de México ha vuelto a ser ejemplo mundial.

"Acabamos de enterarnos de los resultados de la elección en Bolivia. Nos dio mucho gusto, saludamos, abrazamos, felicitamos al pueblo de Bolivia, porque supieron enfrentar un conflicto grave por la vía pacífica, democrática, y eligieron a un presidente del mismo movimiento al que pertenece el expresidente Evo Morales, quien fue destituido y enfrentó amenazas", expresó el presidente.

"El gobierno de México haciendo valer su tradicional respeto al derecho de asilo que siempre ha caracterizado al gobierno, sobretodo en épocas como cuando gobernó el general Lázaro Cárdenas, se le otorgo protección y asilo. Se le fue a buscar (a Evo Morales) y esa fue una labor que encabezó Marcelo Ebrard, yo di la instrucción, pero quien cooperó junto con la Secretaría de la Defensa Nacional de que se les protegiera a los perseguidos, a los que estaban en riesgo, pues fue una labor de la diplomacia mexicana. Entonces solo por ponerles un caso".

El presidente López Obrador señaló que la relación que se tiene con el gobierno de Estados Unidos también es muy buena y esto es debido a que, aseguró, quien opera esta relación es Marcelo Ebrard.

"La relación con Estados Unidos, esto que estamos ahora informando, el Tratado de Agua. Hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero quien opera esta relación, quien la lleva a la práctica es Marcelo, entonces vamos a esperarnos hasta el 31 de octubre", agregó.