VIRAL: Perro queda atascado dentro de una calabaza de Halloween

Un cachorro se ha robado la atención de internautas gracias a un video donde se le ve atascado dentro de una calabaza de Halloween, imágenes que se han viralizado en la red.

Rebecca Bowman, residente de la ciudad de London, en Ontario, Canadá, comentó a The Dodo que encontró a su mascota 'Luke', de cuatro meses de edad, en un 'grave' problema al ver su cabeza atorada en una calabaza tras husmear la decoración de la casa para la temporada.

"Él ('Luke') debió de haber masticado la decoración, luego investigó el interior. Parecía estar tratando de mirar a través de los ojos de la calabaza en lugar de intentar quitárselo"

La mujer detalla que tras llegar de hacer unas compras con su marido, descubrieron a su 'perro calabaza' al ingresar a la casa.

"Llegamos a la casa y mi esposo metió las bolsas, pero rápidamente salió corriendo con una risa histérica. Me gritó que entrara a la casa y la única información que me dio es 'Tienes que ver esto'. Me preocupé de inmediato hasta que llegué a la puerta y Luke estaba allí para recibirme con una enorme calabaza pegada en la cabeza", agregó Bowman.