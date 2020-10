Las palabras tienen palabra

La verdad es que muchas veces ni siquiera nos fijamos bien en los productos que compramos para consumir. Sabemos, en el fondo, que existe mucho engaño en las etiquetas de los productos alimenticios que se ofrecen en tiendas y supermercados, pero ¿leemos bien las etiquetas? "¡N'hombre! ¿Para qué? Trae muchas letritas chiquitas que ni alcanzo a leer sin los lentes", dicen las señoras.

En México las autoridades han decidido que se pongan, "obligatoriamente a la fuerza" -como decía un tío mío- unos sellos grandes en el frente del producto, que llamen la atención y que alerten al comprador de que lo que está apunto de comprar tiene exceso de algo: de azúcares, de grasas saturadas, de sodio, incluso exceso de calorías… y muchos dirán: "¡exceso de placer!" Pues sí, porque lo más rico a veces no es lo más saludable.

Es una buena medida, porque nos hace pensar un poquito más sobre lo que le vamos a echar a nuestro organismo. Y hablando de calorías, ahora que revisamos más a fondo las etiquetas de los productos, me surgió una duda sobre ellas… sobre las calorías. ¿Por qué en algunos alimentos están medidas en kilocalorías y otras en calorías? Me puse a buscar un poco sobre el tema y creo que ya resolví el misterio, y por si usted también tiene esta duda, se lo comparto.

Una kilocaloría equivale a mil calorías, porque ya sabe usted que kilo es una raíz griega y significa "mil": un kilogramo son mil gramos; un kilómetro son mil metros, etc. Entonces, en los productos, todo está medido en kilocalorías, pero para que quepa toda la información en la etiqueta, lo abrevian como "kcal."; la confusión aparece cuando dice "Cal." porque esta no es la abreviatura de "caloría", sino que es la de "kilocaloría". ¡Ah, con razón! Porque yo veía, en algunos lados, que medían en kilocalorías y en otros en calorías, pero no es así. Para ser más claro: si usted ve "kcal." se refiere a "kilocalorías" -o sea mil calorías-; si ve "Cal." también se refiere a "kilocalorías" -es otra forma de abreviar la misma palabra-, y si ve "cal." (con 'c' minúscula) entonces sí se están refiriendo a las calorías.

Las abreviaturas son muy útiles para ahorrarse unos cuantos espacios cuando es necesario, pero también tienen reglas que deben respetarse. Una de las más importantes es que la palabra abreviada debe de terminar con un punto, aunque después siga el texto, excepto cuando se usen barras para formar la abreviatura, como cuando abreviamos la expresión "cada uno" y ponemos c/u, en ese caso no lleva punto y no se ponen espacios entre las letras y la barra.

Por supuesto que una palabra abreviada no se salva de incluir la tilde si le corresponde, por ejemplo: "administración" que se abrevia "admón." y "página" que se abrevia "pág." ¡No se olvide de ponerle tilde!

Si quiere hacer una abreviatura en plural, claro que se puede. En el caso de "páginas" sería "págs." -agregando la ese al final- pero si se trata de una abreviatura de una sola letra, ésta se duplica, como EE. UU. que es la forma corta de escribir "Estados Unidos".

Y para mantener esto breve, es mejor que ahora me despida de usted. ¡Hasta luego!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

Lizzeth Martínez: ¿Cómo se abrevia el tren?

El tren se abrevia quitándole vagones -je, je, je- pero si se refiere a la palabra "ferrocarril", la abreviatura es "f. c." y en plural "ferrocarriles" es "ff. cc." También se pueden escribir con mayúsculas: "F. C." y "FF. CC.". No olvide poner espacio entre cada letra, después del punto.

👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste

Lo bueno, si es breve, es doblemente bueno.