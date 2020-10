¿Qué tanto se ha desarrollado la creatividad durante esta pandemia? ¿Qué tanto utilizamos la inspiración y el arte para expresar nuestras emociones? ¿Qué tanto el arte es en realidad una terapia para nosotros mismos?

El pasado 9 de septiembre en vibremospositivo hablamos de como el arte nos inspira, iniciamos con una meditación de sanación, con mi querido amigo Jorge Garza

creador del método Let-Me, Superando la tartamudez, y nos demostró lo importante de sanar, de hacer introspección para poder avanzar y evolucionar.

Nuestro gran invitado fue mi gran amigo, Edo Brenes, orgullo costarricense, ilustrador y dibujante. Edo nos cuenta que desde que tiene uso de razón le gusta mucho dibujar.

El dibujar es una disciplina, es práctica, es constancia. Hay personas que tienen más predisposición que otras, pero todas pueden hacerlo, siempre y cuando tengan las ganas, la pasión y la paciencia.

Tengo la fortuna de conocer a Edo desde mi llegada a Costa Rica en el 2011, y pude ser testigo de como fue creciendo poco a poco, de repente compartía su talento en redes, después veía murales pintados por el, y el resto, es historia.

Edo estudio animación y participo en un concurso de cómics en la alianza francesa ubicada en San José, sin tener muchas expectativas y al final, termino ganando. Hizo su primera novela hace un año y medio la cual fue publicada a nivel internacional en diferentes idiomas. Edo fue avanzando poco a poco en su carrera.

El cómic que gano el prestigioso concurso en Inglaterra llamado "Recuerdos de Limón" es de 10 páginas, pero no es nada fácil hacerlo, hay que sentarse y lleva mucho tiempo. Es muy interesante.

Edo no se imaginó que todo lo que le está pasando iba a vivirlo, pero si lo quería, sabía que no era fácil, pero sabía que no era imposible. Aconseja a los jóvenes que no paren nunca, que sean perseverantes y disciplinados para llegar lejos.

Tuvimos la dicha de que se uniera al programa mi gran amigo, el cantante lagunero Alex Serhan, quien participo expresando su pasión, la música, con una increíble Canción, otra forma de vivir el arte.

Edo nos cuenta que de niños todos tenemos la habilidad del dibujo, hasta los 10 años, luego de esto muchos dejan de hacerlo porque la sociedad los juzga, o incluso uno mismo, pero todos tenemos la habilidad de hacerlo.

Junto con Edo y Alex nos divertimos dibujándonos unos a otros, sin despegar la pluma del papel y sin ver, es un ejercicio que elimina los bloqueos que uno tiene de si dibujo bien o mal, eliminando inseguridades, y solo sintiendo, solo expresando, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo, sin juzgar ni etiquetarnos?

Alex nos aconseja que no nos limitemos, que hagamos lo que nos apasiona, que si tú estás alineado con tu pasión vas a lograr lo que quieres.

Edo nos dice que nacer con talento no lo es todo, que el que persevera y trabaja para tener las habilidades va a llegar a cumplir sus sueños.

Gracias Alex por deleitarnos con tu energía, tu fuerza y tu pasión: la música.

Gracias Edo, sin duda eres un ejemplo de disciplina, perseverancia y pasión, gracias por ayudarnos ver a través de tus trazos, tus historias y tu vida, lo increíble que podemos llegar a ser y que los sueños se cumplen, siempre y cuando seamos valientes, únicos y originales.

Te esperamos todos los martes, miércoles y jueves por Facebook Live de Vibremospositivo, de 6 pm a 7 pm hora de Costa Rica y también en Instagram por jorge_lpz, vibremos_positivo2020 y @pamela.marti.

Y tú, ¿qué tanto te expresas por medio del arte? Cuéntame a [email protected]