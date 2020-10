Deja Durazo SSPC con alza en delitos

Alfonso Durazo deja la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con un aumento en los homicidios dolosos, feminicidios y delincuencia organizada.

No obstante, el aspirante a la gubernatura de Sonora aseveró que la estrategia de seguridad ha funcionado y argumentó que los resultados no se dan de un día para otro.

"Así no guste a algunos de nuestros críticos, la estrategia que hemos aplicado está dando resultados de manera progresiva. El problema de la inseguridad no lo vamos a resolver de un día para otro", recalcó.

"Se equivoca quien pretenda que sea en esos términos; sin embargo, hemos logrado una baja sostenida, progresiva, permanente, que nos va a regresar la paz y la tranquilidad".

En lo que fue su último informe de seguridad en la conferencia en Palacio Nacional, Durazo reconoció que este año las víctimas de asesinato aumentaron un uno por ciento en comparación con 2019.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario nuevamente presumió un "quiebre" de los homicidios dolosos después de un punto de inflexión en 2019.

Según los datos expuestos, el homicidio doloso ha crecido este año en 10 estados y ha disminuido en 22 entidades, con respecto a 2019.

Donde creció es en Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Guanajuato, Sonora, Michoacán Campeche, Chihuahua, Durango e Hidalgo.

"(Hubo) un proceso de descomposición social, consecuentemente tenemos que pasar por un proceso de regeneración social que nos permita recuperar la paz y la tranquilidad", abundó.

El feminicidio muestra un aumento de 0.4 por ciento, ya que este año sumaron 724 víctimas en los primeros nueve meses, mientras que en 2019 se contabilizaron 721 en el mismo lapso.

Este ilícito, que también está en los niveles más altos de que se tenga registro, creció en Oaxaca, Chiapas, CDMX, Edomex, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Baja California, Yucatán, Tlaxcala, Baja California Sur, Colima, Michoacán y Nayarit.

Durante los primeros 22 meses de este sexenio se contabilizaron 65 mil 580 víctimas de homicidio doloso y de feminicidio, cifra 10.9 por ciento mayor a la registrada en los 22 meses previos.

Según el informe, elaborado con datos del SESNSP, los delitos de delincuencia organizada también aumentaron este año, lo que fue calificado por Durazo como un problema.

El número de carpetas de investigación por delincuencia organizada pasó de 102 en 2019 a 132 este año, lo que significó un incremento de 29.4 por ciento.

Al asegurar que atiende el llamado de la militancia, Alfonso Durazo se despidió como titular de la Secretaría.

En conferencia de prensa, Durazo Montaño agradeció al Ejecutivo federal, quien buscó convencerlo "para que se quedará" en el gabinete federal.

"Me ayuda mucho, ha hecho muy buen trabajo, desde luego él es libre y es muy importante lo que quiere hacer en Sonora, pero estoy muy, muy agradecido con Alfonso [Durazo], por su apoyo todos los días aquí, es un profesional, un extraordinario servidor público, una gente recta, trabajadora, honesta. Por eso esto no se acaba hasta que se acaba", aseguró el Presidente de la República.

No obstante, Durazo coincidió en que "esto no se acaba hasta que se acaba, pero en este momento puedo decir que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado y, consecuentemente, presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el Presidente, porque no sólo la veo como la invitación a ser secretario de Seguridad, sino a contribuir para esta transformación de fondo que nos hemos propuesto lograr en el país".