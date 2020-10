Eliazar, tiene 10 años y ya confecciona mochilas para apoyar a su mamá

Conoce la historia del pequeño Eliazar, un niño de 10 años de edad que encontró en la máquina de coser una oportunidad para apoyar a su mamá durante los tiempos difíciles de la pandemia.

"Mi mamá siempre ha costurado, antes trabajaba en una maquiladora y después puso su negocio, y pues yo la veía como trabajaba y antes me decía que metiera el hilo en la aguja y así la ayudaba, y poco a poco pues me dejo que la usara y comencé con algunos trabajos de costura que ella me daba y los revisaba y pues creo que quedaron bien", relató al portal de La Silla Rota Veracruz.

Leyda Farid Gómez Avendaño, mamá del pequeño, compartió que ella se dedica a la confección y al enseñarle a su hijo a usar la máquina, él decidió emprender su pequeño negocio de mochilas.

Con un bote de pintura y la máquina de coser, el menor de edad crea dos estilos de mochilas que vende a través de las redes sociales con su apodo "Beyby-man".

Aunque él comparte que no quiere dedicarse de grande a la costura, asegura que es importante aprender lo que hace su mamá para tener más habilidades.

Su negocio comenzó desde inicios de septiembre y desde entonces no ha parado de realizar sus mochilas de superhéroes y otros diseños dibujados por él mismo.