Asegura AMLO que seguirán apoyos para 'los auténticos investigadores'

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de agradecimiento a los diputados y a los senadores que hayan contribuido a la extinción de los fondos y fideicomisos, incluidos 91 de ciencia; sin embargo, dijo que no faltarán los recursos a los "auténticos" deportistas, investigadores y creadores, y que los que "medraban" con los fideicomisos "no van a tener el manejo de los recursos".

"No les va a faltar recursos a los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, a los auténticos escritores, a los auténticos artesanos, artistas, creadores. Ellos no van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo sus apoyos. Nada más que todos los que medraban con estos fideicomisos ya no van a tener el manejo de esos recursos", dijo el presidente.

En su conferencia desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo agradeció la extinción de los fondos y fideicomisos, dado que "se manejaban con discrecionalidad, no había fiscalización, no se tenían cuentas claras. Hay indicios e inclusive denuncias de corrupción por el mal manejo de estos fideicomisos".

El primer mandatario dijo que le llamó la atención que "muchos grupos opositores" emprendieron toda una campaña "para desinformar y mantener estos fideicomisos", y aunque no se refirió a alguien en específico, señaló que hay intereses creados que buscaron defender los fondos y fideicomisos.

"En vez de que les diera vergüenza a los legisladores que defendían estos fideicomisos, se lanzaron con todo defendiendo estos fideicomisos, mostrando el cobre. A veces es necesaria la claridad, no las medias tintas, no la indefensión. La defensa de esos fideicomisos y fondos era la defensa de la corrupción, así de claro, y por eso el agradecimiento a los legisladores", dijo.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa y hoy por la mañana, con 64 votos a favor y 39 en contra, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la extinción de fideicomisos.

Además de agradecer a los legisladores la aprobación de la extinción de los fondos y fideicomisos, el presidente dijo que el único fin de esa medida es "manejar el dinero del pueblo", porque no era fiscalizado y sí fue destinado para provecho personal.

"No va a terminar el asunto, he ordenado al consejero jurídico que se inicien trámites para llevar a cabo una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos. Auditoría financiera, administrativa, técnica y que frente a evidencias de mal manejo se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República”, anunció el primer mandatario.

En su conferencia, el presidente estuvo acompañado de María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien mostró algunos casos en los que encontró irregularidades.

Sin embargo, el presidente dijo que lo presentado apenas es un prólogo, por lo que se procurará tener avances de información a más tardar en tres meses y que habrá detalles "caso por caso" para mostrar las irregularidades.

"Hoy comenzamos con un panorama general y con algunos ejemplos, pero periódicamente vamos a estar aquí informando, para que se sepa por qué tanta pasión y enojo cuando se decide transparentar estos fondos, este dinero que es del pueblo".

Agregó que "todo lo que ahorremos se va a destinar al bienestar del pueblo" y recordó que la extinción de los fideicomisos no es algo sorpresivo, porque es algo que "ofrecimos en campaña. Hablamos de cancelar estos fideicomisos y fondos para utilizar los recursos en beneficio del pueblo, porque todo esto no le llegaba a campesinos, indígenas, obreros ni a integrantes de la clase media, todo esto se quedaba arriba, en beneficio de unos cuantos, de verdaderas mafias".