Cientos acuden a fiesta en Nuevo León pese a COVID; detienen a 27

Al tiempo que autoridades del gobierno estatal reconocieron que la entidad registra un incremento en los contagios y defunciones por Covid-19 y el gobernador Jaime Rodríguez responsabilizó a la sociedad por relajar las medidas de prevención sanitaria, en el municipio de Cadereyta, fueron detenidos 27 jóvenes que se embriagaban en un predio, en una fiesta a la que habrían asistido entre 200 y 300 personas.

Por quejas de los vecinos ante el escándalo por la música a alto volumen, arrancones de automóviles, riñas y gritos de los jóvenes durante la noche del sábado, la policía municipal se presentó en un predio que se localiza por la calle Puerto Rico de la colonia Casa Blanca en el referido municipio, que se ubica 40 kilómetros al oriente de Monterrey.

El área de prensa de Cadereyta informó que la comandancia de policía municipal recibió el reporte de preventivos a cargo de la unidad 429, sobre la presencia de los jóvenes que escandalizaban en el citado predio y al ser conminados para guardar el orden se pusieron agresivos, por lo cual se presentaron refuerzos que ayudaron a la detención de 25 adultos y dos menores de edad.

Los detenidos fueron llevados en patrullas de la policía de Cadereyta, a la Clínica Municipal para la realización del dictamen médico correspondiente de cada uno de ellos, y posteriormente fueron llevados a las celdas municipales donde quedaron a disposición del Juez Cívico en turno, para que cumplieran con el pago de una multa, o en su defecto al cumplimiento de un arresto.

Las autoridades estatales externaron el martes su preocupación por el incremento de casos de Covid-19 y decesos por la citada enfermedad, a partir de la semana anterior, mientras la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dio a conocer que Nuevo León es uno de ocho estados del país donde hay un rebrote de la pandemia de coronavirus.

El gobernador Jaime Rodríguez señaló que el rebrote es resultado de un relajamiento de la sociedad, y no de las autoridades, para el seguimiento de las medidas sanitarias para prevenir los contagios, aunque después dijo que algunos alcaldes que pretenden buscar su reelección, o ir por otro puesto para las elecciones del 6 de junio de 2021, están permitiendo que haya fiestas masivas, porque no quieren recibir críticas de quienes pretenden actuar como si el virus ya no estuviera presente.