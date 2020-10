Las palabras tienen palabra

Los gentilicios, como ya lo sabrá usted, son los adjetivos de procedencia. Si eres venezolano no se requiere pensarle mucho para saber que procedes de Venezuela, como los colombianos vienen de Colombia.

Sin embargo, cuidado, porque hay gentilicios falsos: las hamburguesas no necesariamente vienen de Hamburgo —que es un puerto alemán— ni las riquísimas milanesas provienen de la ciudad italiana de Milán.

Un amigo procedente de Alemania me aclaró que el que aquí llamamos pastel alemán, en su país ni lo conocen. Otro amigo fue de viaje a Suiza y allá pidió unas enchiladas suizas, la mesera que lo atendió se quedó con cara de what? Claro que en Suiza no conocen las enchiladas ni suizas ni rojas ni en mole.

Las enchiladas constituyen un platillo plenamente mexicano y a las llamadas enchiladas suizas se les ha bautizado así porque llevan crema de leche arriba, lo que a alguien se le ocurrió que eso les hacía parecerse a los nevados Alpes Suizos.

Algunos gentilicios no son tan fáciles de deducir. Yo hasta hace poco tiempo no me imaginaba que los malgaches son de Madagascar, los monegascos son de Mónaco y que a los procedentes de Jerusalén se les debe llamar “ieroso limitanos”. Don Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares y por esa razón se le dice “alcaladino”.

Los perritos pequinesesse pueden morir de viejitos sin conocer la ciudad china de Pekín y los gatos siameses le puedo asegurar que no vienen de Siam, empezando porque ya Siam hace muchos años dejó de existir y pasó a ser Tailandia.

Entonces si yo nací en la ciudad mexicana de Monterrey en el estado de Nuevo León, ¿cuál es mi gentilicio? ¿Mexicano, nuevoleonés o regiomontano? Pues los tres. Tengo los tres adjetivos de procedencia como casi todo el mundo tiene varios gentilicios. Yo soy mexicano porque nací en México, nuevoleonés porque soy de tierras nuevoleonesas y regiomontano porque soy de Monterrey.

¿Y por qué a los de Monterrey no se les dice monterreyenses? La costumbre es llamarnos regios por regiomontanos. Es que un Monte Rey es un monte regio. Un monte regio es un regio monte y uno que nació en el regio monte es un regiomontano.

Está claro ¿verdad?

