Nuestros subagentes, aún con los ojos cuadrados del asombro ante el resultado de las elecciones del pasado domingo en Coahuila, nos comentan que, según los bien enterados, el factor determinante que obró para que la aplanadora favoreciera a los 16 candidatos y candidatas priistas y lograran lo que nadie se imaginaba, el "carro completo", fue el trabajo realizado durante casi tres años y la depuración de la oxidada estructura que recibió de sus antecesores el "góber" rijoso, epidemiólogo y ahora especialista en finanzas públicas Miguel Riquelme, quien a pesar de tener a dos grises e insípidos presidentes de su partido, en el municipio (Samuel Rodríguez) y el estado (Rigo Fuentes), llevar en la boleta electoral a un integrante del clan más odiado en la provincia, Álvaro Moreira, y sobrevivir a las ocurrencias del presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, logró lo imposible.

Por cierto, don Alito aprovechó para levantar del suelo sus bonos y venir a presumir como suyo un triunfo en el que nada tuvo que ver. Y esto lo deben tener bien presente los virtuales ganadores, para que no empiecen a "marearse" y a sentirse "iluminados". Y es que, según Pitágoras, los números no mienten, y el ahora sí resucitado tricolor, porque estaba casi muerto, puede presumir el regreso como ganador de manera holgada, 2 a 1 a los panistas y morenistas; estos últimos ilusamente creyeron que por ser del partido de moda lograrían algo, y sí, fue agudizar sus pleitos y protagonizar bochornosos conflictos internos. Para quienes le saben a la cosa política, la copiosa votación fortalece la posición del inquilino del Palacio Rosa en el contexto nacional de gobernadores priistas, dentro del bloque de mandamases rebeldes e indiscutiblemente ante la Cuarta Transformación. En la jornada electoral se tuvo un nivel de participación de casi el 40 por ciento, superior a la esperada considerando que se desarrolló en el marco de la fastidiosa pandemia de coronavirus.

Según las lenguas viperinas, los que "la dejaron ir" fueron los del PAN Coahuila, y con ello su debacle al haber logrado apenas un 10 por ciento de la votación total y la pérdida de sus bastiones, Torreón y Monclova, dándole paso a Morena como segunda fuerza política en la entidad; aunque con todo y eso no les alcanzó el efecto "AMLOVER" en la configuración del mapa político estatal, y el partido cayó en su votación más de 50 por ciento respecto a 2018, así que ahí se van reflejando los resultados del Gobierno federal. Y por cierto, llamó la atención el mensaje que dio el "góber", quien dijo que tener mayoría no significa un "cheque en blanco" para un gobernante y que el Congreso de Coahuila deberá ser prudente y responsable en su actuar, en otras palabras, todavía no se recuperan, literalmente hablando, del asombro de haber ganado, y ya les leyó la cartilla.

***

Los que sí dieron la cara, aunque fuera "larga", fueron los integrantes del músculo proselitista de la 4T, que hizo presencia en La Laguna, quienes la noche de ese fatídico domingo en un pequeño salón de hotel de Torreón convocaron a una híbrida reunión extraordinaria -rueda de prensa- para hacer un recuento de los daños. A su líder nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, le pesaba levantar la mirada, y más cuando a la reunión se empezaron a lanzar sendos dardos envenenados entre la exlideresa perredista hoy de Morena, Beatriz Gramillo, y la diputada federal Miroslava Sánchez. Otro de los momentos de tensión en el improvisado búnker fue frente a las cámaras cuando Ramírez Cuéllar levantó de la silla al millennial consentido de la 4T, Antonio Attolini, para que le cediera el lugar al devastado candidato Cristian López, que aún no se recuperaba de la paliza que recibió en las urnas, cuando el presidente nacional de Morena le dijo a Attolini con voz firme: "levántate, que él sí es candidato". Y es que "Altolini", como lo bautizó su compañero de partido, el senador taurino-carbonero Armando Guadiana, se puso un "sombrerito" para, según él, sentirse "norteño" y recordar así sus lazos laguneros, pues todo indica que busca una diputación federal por la región para el 2021.

***

Con todo y su gran "labor de zapa" que pensaba quedaría oculta, a la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón, que llegó a la silla de la presidencia municipal por el PAN, finalmente se le cayó el "teatrito" con la " atropellada" que dio el tricolor en todos los distritos electorales en las elecciones del domingo; en el 4, con Jorge Abdala, a quien no le tenían fe ni en su casa, la alcaldesa no tuvo más que apechugar el fracaso para su candidato de Morena, José Armando Guerrero, sobrino del secretario general del Instituto Mexicano del inSeguro Social, Javier Guerrero, y con quien pactó para trabajarle y apoyarlo contra viento y marea. Nuestros subagentes, vestidos de urna electrónica china, nos comentan que en los últimos dos meses "casualmente" doña Paty ha tenido serios problemas financieros para pagar la nómina y no se diga para solventar los gastos básicos de San Peter de la Colonias. Por eso, en la Autoría Superior del Estado (ASE) ya empezaron a "parar oreja" y se rumora que pudiera ser el próximo escándalo de corrupción por desvío de recursos, delito que entre otras cosas amerita cárcel y, a decir de los subagentes, van a monitorear sus informes financieros mensuales, ya que pudiera haber sorpresas, así como pasó con el exalcalde de Ramos Arizpe.

***

Una implacable cachetada con guante de acero sufrieron el pasado domingo los partidos "morralla", como el Partido de la Revolución Coahuilense, de Abundio Ramírez; Emiliano Zapata, de José Luis López; y Unidos, del profe bailarín y exgobernador de la deuda Humberto Moreira, pero representado por su hijo Rubén Humberto, que quizá ya entendieron. Perderán su registro debido a que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación total en la pasada contienda electoral y, de acuerdo a lo que marca el Código Electoral, deberán dejar de vivir del presupuesto. Aunque con otros nombres, como el caso del Partido Joven, es la segunda vez que participan en estos procesos electorales y puras mermas, pues ningún trabajo o propuesta política los respalda. En tanto, los partidos nacionales PRD, PT y Movimiento Ciudadano perderán sus prerrogativas estatales, léase "lana", y también por la misma razón que la gente no votó por ellos, por más que se cambiaron de nombre y simularon campañas. Pero será hasta el domingo 25 de octubre cuando el IEC realice el cómputo estatal y se entreguen las constancias de mayoría, cuando se precise el total de votos que obtuvieron, lo mismo en el caso de la UDC. Pero como decía en sus comerciales un trasnochado y doble apaleado, como expanista y ahora morenista… De que se van… Se van.

***

Nuestros subagentes nos reportaron que como globos desinflados y pisados... Así se vieron muchos panistas el pasado lunes, un día después de la elección para diputados locales y tras la "paliza" que les pusieron los priistas, tanto que hasta uno que otro candidato del PRI se "sorprendió" y le tuvieron que avisar que había ganado. Mientras que el PAN estatal reconoció el mismo domingo su derrota a través de un escueto comunicado, porque "ni la cara dieron", en Torreón esta postura contrastó con la del alcalde Jorge Zermeño, quien pidió a la fastidiosa prensa que le preguntaran a la dirigencia de su partido dónde estuvieron las fallas. La pérdida de fuerza del PAN en Coahuila, que alcanzó solamente un 10 por ciento de la votación total y tal vez logre solo 3 diputaciones "pluris", evidentemente hizo mella en el ánimo y las expectativas del alcalde Zermeño, cuyo corazoncito ahora late más rápido por una beca… Perdón, una diputación federal "pluri". Ahora el camino se le llenó de abrojos porque prácticamente ya es improbable una segunda reelección; su principal contrincante para lograr la ansiada diputación es el eterno candidato Guillermo Anaya, y además los recientes resultados electorales son un preludio para las elecciones del 2021.