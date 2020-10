Alerta Ssa por rebrote; no hay tal, dice AMLO

Mientras la Secretaría de Salud alertó nuevamente de un "asomo" de rebrote de COVID-19 en ocho estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esa circunstancia y afirmó que "no hay problema".

"Hoy (ayer) 20 estados se mantienen con tendencia epidémica en descenso desde hace 4 semanas algunos, y 20 semanas otros, 4 entidades siguen en una meseta en el control de la epidemia y en 8, sí, en 8, se asoma el heraldo un posible rebrote", dijo el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde llamó a la población a mantener la sana distancia y quedarse en casa.

A tono con los últimos reportes vespertinos sobre el COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que hay elementos que también sugieren que la velocidad de la reducción de la pandemia se está perdiendo.

"Y puede ser consistente con lo que hemos venido anunciado desde mayo, que es la posibilidad de que conjuntamente con la temporada de influenza tengamos un cambio en la intensidad epidémica de COVID-19", expuso.

López-Gatell urgió a extremar las medidas de seguridad sanitaria en las ocho entidades donde cambió la trayectoria de la epidemia y empezó a subir, que son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El funcionario, durante la conferencia vespertina, informó que en el país se reportaron 555 muertes más por el SARS-CoV-2 y suman un total de 86 mil 893, mientras que en casos positivos se registraron 5 mil 788, para alcanzar la cifra acumulada de 860 mil 714.

"El resumen es: la epidemia en México sigue activa, tenemos ya un cúmulo de 12 semanas en reducción, pero en esta última más reciente, que de acuerdo con el registro es la 41, ya no está disminuyendo a la velocidad que lo estaba haciendo".

"Posibilidades: una es que en la siguiente semana siga disminuyendo, ojalá, eso sería lo deseable, la otra posibilidad es que no, que cambie la trayectoria, en vez de seguir bajando regrese a aumentar, ese fenómeno lo vemos en este momento en estas ocho entidades federativas".

Pero López Obrador negó ese escenario.

"No hay todavía rebrotes, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote", señaló.

"Es para nosotros pues un alivio y demuestra con mucha claridad, precisión, que no hay un rebrote, que puede ser que aumente el número de ocupación hospitalaria, pero no se refleja en un incremento de fallecimientos. No hay problema, aquí se está aclarando de que no hay rebrote, que vamos enfrentando la pandemia bien", insistió.