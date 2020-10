No sería fracaso ir al repechaje, dice Orrantia

Los Guerreros del Santos Laguna iniciaron su preparación rumbo al que será su tercer partido consecutivo en casa, ya que recibirán al Atlético de San Luis el próximo domingo, en actividad de la jornada 15 de la Liga MX.

El equipo comandado por Guillermo Almada regresó a las instalaciones de Territorio Santos Modelo con la intención de pulir los detalles que les impidieron conseguir un resultado positivo el pasado fin de semana ante los Tuzos del Pachuca, sabiendo de la importancia que tiene el no dejar ir puntos en casa y mucho menos ante el equipo que llegará en el último lugar de la clasificación general.

Los Guerreros realizaron ayer un entrenamiento matutino y hoy harán lo propio, comenzando la planeación del duelo ante el "Atleti" de San Luis, que viene de vencer a los Gallos del Querétaro.

Al término de la práctica de ayer, el volante Carlos Emilio Orrantia compartió ante los representantes de los medios de comunicación, sus impresiones de la actualidad santista y de la esperanza Albiverde por estar en liguilla. "Estamos conscientes de los objetivos que estamos logrando; no logramos los puntos que hubiéramos querido, no logramos los puntos que nos hubiera gustado. Siempre al principio de cada torneo se establecen ciertos objetivos y a lo largo de este torneo se van modificando, siempre el principal es clasificar, porque obviamente, si no clasificas no puedes ser campeón, primero se tiene que clasificar. Este torneo atípico nos brinda la oportunidad de clasificar en el repechaje, pero nunca estuvo en nuestra cabeza llegar en el repechaje, todos hemos visto que el último lugar que clasifica da la sorpresa y queda campeón, así que no descarto esa posibilidad", compartió.

187 MINUTOS ha disputado Carlos Orrantia en el torneo; estuvo varios juegos fuera por lesión.

Hoy, la META de los laguneros es cerrar el certamen de la mejor manera para llegar "embalados" a la liguilla, declaró "El Charal": "todos sabemos y hemos visto a lo largo de los torneos, es muy raro que el equipo que califica en primer lugar, salga campeón, entonces no es cómo califiques, sino cómo llegas a la fase final, el equipo ha venido mejorando y todavía debemos mejorar en algunos detalles, pero vamos a enfocarnos partido a partido, creo que el equipo tiene el potencial para trascender en el torneo".

"Nuestro objetivo principal es hacernos fuertes en casa, sumar la mayor cantidad de puntos, no perderlos en el TSM, pero dejamos ir dos puntos el pasado fin de semana en un partido que fue intenso, con ritmo de liguilla, de ida y vuelta, pero debemos enfocarnos en el partido que sigue, sabiendo que son finales para nosotros, porque los primeros cuatro lugares sí son de liguilla, los demás son repechaje en los que todo puede pasar, así que si no podemos aspirar a los primeros, al menos debemos buscar el tener el partido de repechaje en casa", complementó.

Respecto al rival en turno, el sotanero Atlético de San Luis, Orrantia negó que sea un partido de tres puntos seguros para Santos, pues los Rojiblancos cuentan con argumentos para dar una sorpresa en el estadio Corona: "siempre he sido de la idea de que ningún partido es fácil, creo que es cuestión de ajustar, el pasado fin de semana fue un partido intenso, nos faltaron cosas como apretar, pero el equipo ha sido sólido en defensiva, creo que no nos generaron gran cosa en el partido pasado y ahora debemos seguir haciendo lo que nos pide Guillermo, ser intensos y tratar de mantener el cero en nuestra portería", dijo.

El estar lejos de los cuatro primeros lugares que otorgan un boleto directo a la liguilla, no es considerado un fracaso por Carlos Emilio, quien resalta la capacidad que ha tenido Santos Laguna para adaptarse a las inusuales adversidades que les ha planteado el Guardianes 2020: "no lo tomo como un fracaso, porque sí ha sido un torneo atípico en el que nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias, y esto todavía no termina, hemos podido hilar ciertos triunfos que nos están dando la oportunidad de escalar, queremos sumar la mayor cantidad de puntos para estar ahí en los primeros lugares y de cierta forma, dentro de las reglas del repechaje y cerrar en casa con nuestra gente, poder dar esa alegría, ese triunfo a la afición de la mano y darle para delante con lo que sigue", advirtió.

"El Charal" se dijo contento con la posibilidad de que en un futuro cercano, los aficionados laguneros puedan estar de regreso en el estadio Corona: "obviamente me gustaría que la gente volviera, a mí y a mis compañeros, tener ese ambiente que quizá no sea el mismo, por el número de personas que se están permitiendo, pero es lindo el corresponder a la gente en la tribuna, porque hay veces que, aunque quizá no se vea, el partido está cerrado, complicado y la gente cantando te da para adelante, te impulsa, creo que es algo muy bueno, un distractor, pero creo que hay que tomarlo con responsabilidad, adoptar todas las medidas y disfrutar", culminó.