FELICIDADES A LA VIDA, FELICIDADES AL ABUELO ARTURO POR SUS 101 AÑOS

¿Cuál es el secreto de mi abuelo Arturo, que el día de anteayer cumplió 101 años?

Se puede llegar a viejo, pero llegar como él, pocos.

Desde que era pequeño, la vida nos unió de inmediato. Yo era su vecino, y lo visitaba prácticamente todos los días. A mis cuatro años vivimos un momento juntos que nos marcó para siempre: la muerte de mi abuela. Recuerdo poco, era prácticamente un bebé, pero un día a sucedió, mi abuelita Lupe, quien tenía un problema en el corazón, murió de repente frente a mis padres, mi hermana, mis tíos, y frente a mi abuelo.

Lo más increíble es que anteayer a sus 101 años, mi abuelo bailaba celebrando con nosotros su cumpleaños, precisamente en el mismo lugar donde ella se nos fue.

Comprobé, que no hay edad ni situación, ni pandemia ni enfermedad, para decidir ser feliz o no. Mi abuelo con el ejemplo y con sus palabras me enseña a que siempre se puede escoger la actitud para enfrentar la vida.

Es verdad que ya no escucha como antes, ya no ve como antes, ya no se mueve igual, pero también es verdad que ríe como siempre, sonríe de oreja a oreja y tiene sus ojos brillantes y alegres. Y aunque parezca que repite los mismos consejos, creo que siempre son diferentes, creo que el error lo cometemos nosotros que no sabemos escuchar con atención, no dedicamos este tiempo tan mágico, a los más sabios, a los mayores, a los padres, a los abuelos.

Don Arturo Cuéllar Carreón, originario de La Chona, Jalisco. Llegó sin nada a La Laguna a su corta edad, 15 o 16 años, dormía en las vías del tren sin un centavo, pero poco a poco trabajando logro conseguir fortuna, encontrar el amor, formar una hermosa familia y hasta acompañarnos hoy en 2020, con cápsulas en nuestro espacio de Vibremospositivo haciéndose presente y estando vigente sin importar su edad.

Yo le cuento que lo ven en todos los periódicos del mundo, (por que no entiende qué son redes sociales), y él posa y levanta la mano, entusiasmado dando sus consejos.

Me siento increíblemente afortunado y único al tener un abuelo a estas alturas, y me encuentro honrado en poder compartirles un poquito de él. Creo y estoy seguro que debemos honrar a las personas mayores, debemos agradecer sus enseñanzas y debemos cuidarlos y protegerlos.

No sé cuánto más voy a poder seguir escuchando sus consejos, tenerlo cerca y reír con él, pero mientras Dios nos lo tenga con vida, voy a hacerlo en grande, voy a aprovechar cada momento, y voy a agradecer cada segundo, porque no sabemos si se va a ir primero el abuelo o yo, o tú,, por eso aprovechemos el tiempo y compartamos con la gente que queremos.

Anteayer me despedí de nuevo de él, me regresaba a Costa Rica, país donde resido Él me miro y me preguntó: ¿Cuándo regresas? Le dije: "No lo sé, abuelo". Él me dijo: "Regresa pronto, aún tengo muchas cosas que contarte", y sonrió. En ese momento miré detrás de él, y estaba ella, en una foto enmarcada en la pared, mi abuela, quien parecía sonreír con nosotros.

Te amo abuelo, feliz cumpleaños, nos vemos pronto, muy pronto.

