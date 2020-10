Inaugurará AMLO nuevo hospital del IMSS en Ciudad Acuña

El próximo sábado 24 de octubre será inaugurado el Hospital General de Zona número 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; por lo cual Roberto de los Santos Vázquez, presidente municipal de Ciudad Acuña, ha mantenido comunicación con parte del gabinete del Gobierno Federal.

"Esperamos a nuestro presidente para que se lo entregue al pueblo de Acuña y a la región, porque es un hospital regional", fue lo que manifestó De los Santos Vázquez, en víspera de la octava vista de AMLO a Coahuila y particularmente a las regiones carboníferas y norte de la entidad.

El alcalde de Ciudad Acuña recordó que la inauguración del hospital será algo memorable para los acuñenses, pues es algo que anhelaban desde hace muchos años y que al ver este sueño hecho realidad, es de gran alegría y mucho gusto.

"El jueves esperamos al licenciado Reyes Flores Hurtado, que es nuestro delegado federal y viene a coordinar, de alguna manera las acciones que se van a llevar. Nosotros, lo que nos han solicitado, los hemos estado apoyando", indicó el alcalde de ésta ciudad fronteriza.

Con relación a las obras que se realizaron a través del Programa de Mejoramiento Urbano 2019, señaló que aún no se define cuáles de ellas habrán de entregarse, pues la obra que le interesa al presidente de México aún no se ha concluido y probablemente no pueda terminarse para cuando este en esta frontera.

Roberto de los Santos señaló que, se trata de un complejo deportivo muy grande y donde se construyó un campo de beisbol, así como varias canchas de futbol siete, así como una cancha de usos múltiples, un gimnasio para box y lucha; e inclusive un paseo para la convivencia familia. La mencionada obra tiene un costo de 60 millones de pesos.