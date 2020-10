Isla estadounidense registra el primer nacimiento en más de 90 años

La isla Little Cranberry, ubicada en Maine, Estados Unidos, registró durante el mes pasado el primer nacimiento de un bebé después de más de 90 años.

Erin Fernald Gray, trajo al mundo a la pequeña Azalea Belle Gray, quien es la sexta hija de su matrimonio con Aaron Gray.

Erin consiguió ser la primera mujer en dar a luz en la isla, pues el último nacimiento que se registró en el lugar fue el de su abuelo Warren Fernald, en 1927.

Aaron y Erin tenían un plan de respaldo para trasladarse a Mount Desert, una isla cercana y más grande en Mein, en el caso de que las cosas no salieran como esperaban, pero por fortuna todo resultó bien con el nacimiento de la pequeña.

Azalea Belle Gray is the first baby born on Little Cranberry Island in Maine in more than 90 years. And get this, the last baby born there before Azalea was her late great grandfather in 1927. More on this incredible story at 6. @newscentermaine pic.twitter.com/Fn48YPTZTO