'Nos están quitando recursos y nos están agandallando a la mala'

Con el objetivo de plantear estrategias en conjunto para defender los fideicomisos públicos que podrían ser desaparecidos en el Senado, se reúnen esta tarde legisladores de oposición con gobernadores de la Alianza Federalista.

Los mandatarios estatales reclamaron que se están quitando recursos y se los están "agandallando a la mala", para que el Gobierno los utilice con fines electorales.

"Nos convoca un nuevo atropello al federalismo. Se están agandallando a la mala recursos. Lo que se ve es destrucción sin alternativa, a secas", dijo Javier Corral, gobernador de Chihuahua.

El encuentro se realiza en el Hotel Marquis de Reforma y además de Cooral, cuenta con la presencia de José Ignacio Peralta Sánchez; gobernador de Colima; y Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán.

"El dinero no es del gobierno si no de los mexicanos pero no se maneja como tal. Así se distribuyen los recursos y se hace un uso discrecional, evidentemente con un sentido clientelar y electorero. Es riesgoso y peligroso que se siga utilizando desde el gobierno central la idea de que en todos lados hay corrupción", dijo Silvano Aureoles en la inauguración del encuentro.

"Es falso que habrá otro mecanismo para entregar los recursos que antes se daban con los fideicomisos", apuntó.

Por su lado, José Ignacio Peralta señaló que la relación con el gobierno federal no se ha enfriado porque nunca fue cálida, y que uno de los ejemplos de la manera en que se utiliza el pretexto de la corrupción para utilizar estos recursos para sus propios fines, como en el caso de la desaparición de las guarderías y estancias infantiles.

Del resto de los gobernadores Integrantes de la Alianza Federalista acuden representantes de sus gobiernos.

