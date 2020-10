López Obrador se autonombra vocero del caso de Salvador Cienfuegos

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ante la detención del general Salvador Cienfuegos, México no puede interferir en un juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos porque hay un procedimiento de carácter legal que se tiene que seguir.

Este lunes, López Obrador se autonombró vocero del caso y hoy dijo que no daba la palabra al canciller Marcelo Ebrard, quien podría explicar con más precisión.

"Este caso nos interesa tanto por su delicadeza, que yo quiero ser el vocero para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información.

"Aunque sea como tomarse un Tafil, me van a estar escuchando a mí, que hablo despacito y no de corrido y me como las eses. Entonces ofrezco disculpas", dijo.

El presidente pidió esperar esperar porque hoy se va a resolver si el general Cienfuegos puede enfrentar el proceso en libertad.

Este lunes, López Obrador señaló que él va a informar todo lo relacionado con el caso de la detención de Salvador Cienfuegos.

"Yo voy a pedir toda la información sobre este tema (...) Voy a estar yo pendiente y le he dicho al general Sandoval (secretario de Defensa) que se procure no estar declarando sobre este tema. Ahora sí que como comandante supremo, voy a ser yo el vocero porque es un asunto muy delicado y yo quiero darle seguimiento e informar para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución", declaró.