'No tienen que preguntar a México', dice AMLO sobre detenciones en EUA

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el que autoridades de Estados Unidos hayan detenido en su territorio al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) por acusaciones de narcotráfico, sin consultar a su gobierno, pues señaló que ese país no tiene por qué preguntarle a México si detiene o no a una persona en su territorio.

"Ellos tienen sus políticas, porque son un país, es un gobierno soberano, lo mismo que nosotros, es un país, México, independiente y soberano, entonces ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se tratada de detener a una persona en su territorio", dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que esta misma política se aplica en México de que no actúen agencias extranjeras en nuestro país, "porque México es un país libre y soberano".

"Hay cooperación, pero hay respeto a la soberanía no podemos decirle por qué hicieron esto, esa es una decisión que ellos tomaron y ya lo dije ayer, vamos a esperar resultados, de la investigación".

En Palacio Nacional, el mandatario reiteró que no se puede interferir en un juicio que se lleve a cabo en la Unión Americana.

"No podemos interferir en un juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos, hay un procedimiento de carácter legal que se tiene que seguir y aplica para el caso, no solo el gobierno de Estados Unidos, sino otro que quiera venir a tomar decisiones sobre lo que compete a los mexicanos. Vamos a esperar", explicó.

"Hoy tengo entendido que va a resolverse si puede enfrentar el general Cienfuegos este proceso en libertad o le niegan la posibilidad de aportar una fianza para no estar en la cárcel, hoy se va a decidir", dijo.

Señaló que el caso que enfrenta el general Cienfuegos en Estados Unidos es parecido al que tiene Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) también por presuntos nexos con el narcotráfico debido a que "los que acusan este caso, el gobierno de Estados Unidos, la Procuraduría, además de posibles delitos y presentación de pruebas argumentan de que se trata de un presunto delincuente de alto riesgo y de otorgarse libertad bajo fianza podría escapar. Siempre se dice, está calcado, de que tiene nexos muy poderosos en México y que los pueden proteger para esconderlos".

"Esto no quiere decir que no pueda darse, me refiero a que es el elemento más utilizado, son los criterios que más se utilizan, esto para que el juez no dé la libertad que el abogado defensor va a solicitar, la libertad bajo fianza. Hoy tengo entendido, se va a saber si se entrega libertad bajo fianza, para llevar proceso en libertad o se le niega la posibilidad", agregó.

El presidente López Obrador reiteró que será el vocero del caso del extitular de la Sedena por "su delicadeza".

"Este caso nos interesa tanto por su delicadeza, que yo quiero ser el vocero para que no hablemos todos, y se evite una manipulación de la información", agregó.