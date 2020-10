Acusan que Conagua recurre a Tamaulipas

Agricultores de Tamaulipas denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA) recurren a presas internacionales que abastecen a ese estado para obtener la cuota de agua que México debe pagar el 24 de octubre.

José Luis Carrasco, abogado de los productores tamaulipecos, advirtió en la Ciudad de México que las autoridades federales tomarán el agua del Río Conchos para solventar la cuota de 230 millones de metros cúbicos en los próximos 5 días.

"El agua que se le entrega a Estados Unidos sólo debe de ser de los seis ríos afluentes al Río Bravo y sólo en una tercera parte", expuso.

"¿Qué están haciendo Conagua y la CILA? Están tomando el 100 por ciento del Río Conchos para entregársela a Estados Unidos. ¿Por qué lo hacen? Porque se le olvida ejercer la autoridad y permitir acciones como La Boquilla (en Chihuahua)".

Indicó que los agricultores de Tamaulipas pidieron un amparo en el Juzgado Octavo de Reynosa.

"Se nos otorgó una suspensión definitiva para que no se le entregue agua a Estados Unidos hasta que no se haga la contabilidad y no se le entregue el 100 por ciento del agua de las concesiones a Chihuahua", dijo Carrasco.

"Sin embargo, la Conagua y la CILA están violando esta suspensión porque ya le han entregado agua a Estados Unidos del 100 por ciento del Río Conchos".

Los productores del norte de Tamaulipas aseveraron que los problemas se resolverían erradicando el huachicoleo del agua y las concesiones ilegales que, estimaron, representan 500 millones de metros cúbicos perdidos al año.