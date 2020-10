QUÉ PERRO TEMA

La palabra perro puede tener los significados más diversos. Cuando decimos que alguien es un perro para desempeñar un trabajo, estamos expresando nuestra admiración porque es un experto.

"Este Carlos es un perro para las matemáticas" quiere decir que posiblemente "lo truenen" en otras materias, pero en matemáticas siempre obtiene la más alta calificación.

Si decimos que alguien nos hizo una perrada, estamos calumniando vilmente al género canino, porque suponemos que todos sus miembros son despreciables, cobardes y traicioneros, cosa que es "falsa de toda falsedad".

Acabo de revisar las listas de la lotería después de un magno sorteo y me di cuenta de que, por enésima vez, no me saqué ni un mísero reintegro. Entonces digo con resentimiento: "Es que tengo una suerte perra".

Un maestro que es un "perro", significa que es muy estricto, intransigente y a veces hasta cruel. Yo creo que todos tuvimos en la escuela algún maestro que parecía satisfacer sus urgencias neuronales reprobando gente.

La palabra perra aplicada como adjetivo a una mujer, es sumamente fuerte. Da referencia de las costumbres de aquella, señalando que abunda en promiscuidad y pecado. En este caso, con la palabrita estamos implicando que todas las hembras del género canino son promiscuas y libertinas, cosa que, por supuesto, tampoco es cierta.

Hace años, en una fiesta, escuché que a un cantante le gritaron: "¡Échate como un perro! Yo me escandalicé por tal ofensiva frase, pero luego me explicaron que no llevaba la intención de solicitarle a tal persona que adoptara la posición propia de un can, sino que se refería a una canción antigua que cantaba María Victoria y que se titulaba así: "Como un perro".

Era una canción que suponía que la mujer estaba dispuesta a humillarse al máximo con tal de estar cerca de su hombre. "Que la vida como un perro pasaré… sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies de día y de noche". Así decía la letra… y creo que ya está muy anticuada.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Germán Rosas: ¿Qué significa la palabra cárnico?

LE RESPONDO: Cárnico es todo lo relacionado con el mercado de las carnes para el consumo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La crueldad es la fuerza de los cobardes.