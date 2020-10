Niega asociación presencia de caravanas migrantes que atravesarían Coahuila

La Casa del Migrante informó que pese a que ha trascendido que ha habría una nueva caravana de migrantes que atravesaría por Coahuila, hasta el momento no existe ninguna que se encuentre en camino, pues todas fueron disueltas por las autoridades guatemaltecas.

De acuerdo al director, Alberto Xicoténcatl, por el momento no hay anuncios de que alguna venga en camino.

“Estas han sido desarticuladas por la policía guatemalteca, realmente en este momento no hay ninguna caravana que quisiera ingresar. Sé que por ahí el ejecutivo hizo algunas declaraciones, me parece que lo mal informaron, pues no hay ninguna que se esté formando”, dijo.

Añadió que solo las autoridades federales, pueden impedir el tránsito no autoridades municipales o estatales. Lo anterior siempre y cuando se respete el derecho al libre tránsito.

“Ninguna autoridad municipal o estatal, tiene la facultad legal ni de poder pedir documentos a ninguna persona migrante, ni mucho menos de intentar impedir una caravana como se les llama actualmente”, señaló.

Indicó que de hacerlo, estas autoridades estarían violando la Constitución Política Mexicana, así como la ley de cada entidad federativa.

Sin embargo, resaltó que todas las autoridades, tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los indocumentados.

“Las autoridades estatales o municipales o cualquier autoridad del país, tiene el deber de proteger a cualquier persona en cuanto pisa su territorio, no importa si es extranjero o mexicano”, dijo.

Señaló que estas personas al pisar territorio mexicano, se convierten en responsabilidad del Municipio o del Estado.

“Sí esta persona tiene una necesidad especial, por ejemplo una extrema desnutrición o necesidad de protección es responsabilidad del Municipio o Estado”, resaltó.