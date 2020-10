Senador que dio positivo a COVID sostiene reunión con al menos 40 personas

En un salón con al menos 40 personas, sin ventilación y sin seguir las medidas de la sana distancia, se reunió la comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, presidida por el morenista Alejandro Armenta, quien apenas el pasado 8 de octubre dio a conocer que había salido positivo a COVID-19.

Cubierto con un cubrebocas KN95 de color negro, el legislador se colocó en una mesa rodeado por otros cinco senadores. Al lado suyo se encontraba la senadora Ifigenia Martínez, de 90 años de edad y también de Morena.

El encuentro se llevó a cabo en el salón Verdi del Hotel Emporio, luego de que las actividades se tuvieron que cancelar por el bloqueo de las puertas de la sede legislativa.

Según se pudo contar, en el lugar había cuando menos 40 personas, entre víctimas de la violencia, integrantes de la comunidad científica, senadores y asesores. El salón tenía una extensión de unos 50 metros cuadrados y, según se observó, los senadores estaban sentados a una distancia menor de la recomendada. El encuentro duró poco menos de 2 horas.

Cuando se le cuestionó al senador Armenta, dijo que hace 15 días se le diagnosticó positivo a COVID-19. Consideró que no representa ningún peligro de contagio para otras personas; que tiene sus dictámenes médicos correspondientes.

"Ya me dieron de alta. Tengo mis dictámenes médicos correspondientes. El día de ayer [domingo] me hicieron una última prueba, tengo todos mis dictámenes médicos. No me atrevería a venir a una sesión si tuviera el riesgo", dijo.

"Ustedes nos piden que trabajemos. Yo cumplí con todos mis requisitos de salud, tengo todos mis certificados".

Fue el pasado 8 de octubre cuando el senador Alejandro Armenta informó que se encontraba en aislamiento y bajo tratamiento médico por COVID-19.