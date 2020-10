Es la mujer más bonita del país: Chumel Torres sobre Natalia Téllez

Buenos recuerdos son los que Chumel Torres guarda en su corazón sobre la relación que tuvo con Natalia Téllez y así lo demostró.

El conductor e influencer del "El Pulso de la República" fue el invitado de Yordi Rosado en su canal de YouTube en donde platicaron de diversos temas como su llegada a la Ciudad de México, cómo fue lo que vivió en su infancia y si era bueno para ligar en la escuela, tema que confesó ser muy malo en eso.

Con respecto al amor, el Youtuber platicó sobre su primer beso en la infancia y reconoció que han sido las mujeres quienes han dado el primer paso, ya que según él es muy tímido o pueblerino en ese tema. De ahí la charla decantó al tema de la conductora de "Netas Divinas" de quien Chumel aseguró ser "la morra más guapa de todo México".

A pregunta directa de Yordi, si fue ella (Téllez) quien dio el primer paso para la relación, Torres inmediatamente respondió que sí.

"Yo la conocí cuando yo conducía una cosa que yo me inventé y que se llamaba 'Break PM' y fui al Vive Latino y de repente ví pasar a 'Sailor Moon' y dije: 'wey, quién esta morra' y un amigo me dijo es Natalia Téllez, pues ahí dije "es la mujer más bonita del país", aseguró.

Chumel contó que pasaron tres años de esto y cuando ya estaba haciendo su proyecto que lo catapultó en YouTube tuvo la suerte de que Natalia lo entrevistara en tres ocasiones, pero durante una gira de un show de stand up que realizó con respecto a las elecciones presidenciales en 2018 fue donde Cupido los flechó.

"Ya estaba el Metropólitan (Teatro) lleno y me dice Osvaldo, uno de mi equipo: 'oye, wey hablaron de MVS que Natalia Téllez te quiere entrevistar, pero ya llenaste y obvio que le dije que no', y yo le dije: 'en este momento les marcas y llévenme ahorita con Natalia'. Yo tenía que grabar El Pulso, pero me valió. No grabé el Pulso ni nada, era Natalia Téllez.

"Llegué y Nat, pues sí un ángel de vieja, entonces me entrevista y nos empezamos a pelear cabrón en la entrevista. Empezamos a hablar de política y la vieja es una terca... pero todo chido, con respetillo", le platicó Chumel a Yordi no sin antes aclarar que la discusión fue muy chida.

"Llegó Jessie Cervantes (director de contenidos de la radiodifusora) y le dice a Nat: 'oye si quieres lo corto, y ella respondió que no que me iba a dejar para el otro bloque porque nos estábamos peleando muy rico. Y bueno ya fuera del aire con mentadas y todo la invité a comer y nos dimos los teléfonos", contó.

Tras esto y luego de su show en el recinto del Centro Histórico, Chumel relató que tras los festejos, donde tuvo 200 invitados, él ignoró a todos y se fue con ella a otro antro donde se pusieron a platicar.

"Nos pusimos a platicar horas hasta que me dijo: 'pues dame un beso'. Siempre me he sentido como insuficiente y no podía creer que me estuviera pasando esto... Estoy besando a la mujer más bonita del planeta", aseguró.

Y mientras ellos se besan un amigo de Chumel, el youtuber Jiots les avisó que la gente del lugar los estaban grabando cosa que no le importó. Tras esto la pareja a pesar de que querían esconder su relación no lo pudieron hacer y su amor duró aproximadamente un año.

"Yo creo que ha sido una de mis relaciones más padrísimas, es una de las mujeres más inteligentes que he conocido, guapa hasta la cuadra de enfrente y sólo tengo más que cosas chingonas de esto", aseguró.

Chumel reveló que los pleitos entre ellos no fueron porque ella no contestara el teléfono, como así lo aseguró Yordi, sino todo lo contrario, fue por que el youtuber no le contestaba a ella las llamadas.

Tras el romance con Torres, Natalia tuvo una relación con Gonzalo Vega Jr., pero las cosas no resultaron y ahora el amor tocó a su puerta con una persona que se llama Antonio Zabala.