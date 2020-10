Taxista se vuelve viral por respuesta a mujer que lo exhibió pasándose un alto

"A ti te vale v**** si me lo paso o no", contestó el chofer.

Sin importarle la advertencia, el hombre se cruzó la calle con el semáforo en rojo y los otros vehículos circulando frente a él.

"Y así quieren retirar años UBER ,Didi ,Cabyfa están pero bien mal a lo que deberían de desaparecer son a esos malandros", escribió un usuario en la sección de respuestas.

De nuestro inbox

"A ti te vale verga si me lo paso o no" : Me dice este taxista mientras se pasa el alto. #CDMX pic.twitter.com/z4HfxnIXVm