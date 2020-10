Rogelio Ramos ofrecerá un show por Internet sin costo

Para hacer reír al público en estos tiempos no tan benéficos, el comediante y standupero Rogelio Ramos ofrecerá el espectáculo "La risa debe continuar", un especial de comedia gratuito que los espectadores podrán disfrutar el jueves 12 de noviembre, por las plataformas de YouTube y Facebook.

El comediante Rogelio Ramos, cuya actividad en los escenarios se vio interrumpida por el confinamiento mundial, no se queda quieto ni con las manos atadas. Aprovechando la tecnología y las plataformas digitales, ofrecerá el show en punto de las 20:00 horas, tiempo de México.

Con "La risa debe continuar", nombre del show virtual, Rogelio buscará paliar el estrés que produce la saturación de información sobre la pandemia del coronavirus, y también el que produce el confinamiento, la baja de empleos y la recesión económica que se enfrenta en la actualidad.

"Siempre es un gusto escuchar los comentarios que el público hace de mi trabajo durante estos meses por medio de mensajes, me ha comentado que ver un video les da ánimo para salir adelante de alguna situación difícil por la que esté pasando, yo siempre he creído que la risa es una medicina para el alma y esto motiva a poner con mi trabajo un granito de arena", comentó Rogelio, originario de Torreón, quien agrega que a pesar de no estar activo en los escenarios desde marzo, trabaja ofreciendo al público, de manera digital, material para hacer la vida llevadera, mientras las personas regresan.

Además del especial, Ramos tiene preparado una plataforma privada rogelioramosvip.com donde podrán ver contenido 100% exclusivo.