Fallece por COVID-19 Dmitriy Stuzhuk, 'influencer' que no creía en el virus

Tras negar la existencia del COVID-19, el 'influencer' ucraniano Dmitriy Stuzhuk, perdió la vida tras contraer y sufrir complicaciones por el virus del SARS-CoV-2.

De 33 años y dedicado al mundo del fitness, Dmitriy publicó hace apenas unos días un mensaje a través de su perfil de Instagram con el que hacía saber a sus seguidores que había contraído el virus tras realizar un viaje a Turquía, detallando además los síntomas que había presentado.

"Pensé que no existía el COVID-19 hasta que me enfermé. Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir debajo de un aire acondicionado", detalló el deportista en su publicación.

Asimismo, Stuzhuk mencionó en su publicación que al regresar de Turquía acudió a realizarse una ecografía y una prueba de COVID-19, a la cual resultó positivo.

Lamentablemente la salud del 'influencer' se agravió en poco tiempo al presentar complicaciones en su sistema cardiovascular y su corazón, según comentó su exesposa Sofia Stuzhuk, misma que confirmó su muerte el viernes.