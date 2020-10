Fracasó la militarización de Calderón, Peña y AMLO, considera Anaya

"Está muy claro el fracaso de la militarización iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, continuada con Peña Nieto e increíblemente profundizada con López Obrador", agregó al concluir que "también está claro que los abrazos, la claudicación, las ocurrencias y la frasecitas del presidente no llevan a ninguna parte".

En un video difundido en sus redes sociales, Anaya describió que no quiere engañar a nadie, pues resolver este problema lleva tiempo, pero no se puede resignar a vivir con esos niveles de violencia.

Para resolver el grave problema de la violencia, es necesario comprender el problema del NARCOTRÁFICO.



Las ocurrencias y las frasecitas de AMLO no llevan a ninguna parte.



¿Acusarlos con sus mamás?

¿Abrazos, no balazos?

¿Más funciones al Ejército?



