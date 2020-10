Consultorio Deportivo

Con su permiso este espacio de hoy está dedicado a la partida de dos queridos amigos, el Dr. Juan Manuel Torres Covarrubias y el Lic. Ramón Betancourt Vázquez, los dos con gran afición al deporte.

El Dr. Torres aficionado toda su vida al futbol y enamorado seguidor del Santos Laguna, el querido “Güero” Torres, como todo mundo afectuosamente lo llamaba incursionó en todos los sectores del balompié, su familia en su Gómez Palacio formó el Deportivo Covarrubias que jugaba en la liga gomezpalatina, su casa próxima al famoso “Maracaná” hoy un centro comercial en la ciudad hermana le permitía en sus escasos ratos libres ver partidos, incursiona en el futbol profesional junto a otros médicos compañeros del IMSS adquiriendo la franquicia de las “Panteras”, años después se integraría al cuerpo médico del Club Santos Laguna junto al Dr. Alfonso Valdés Cortés a invitación del Dr. José Metlich, fue por invitación y recomendación del “Güero” que me incorporé a los Guerreros, más allá de esto, el Dr. Torres junto al Dr. Valdés quien además fue mi maestro de Traumatología y Ortopedia fueron un gran apoyo en mi formación y desarrollo profesional, junto a Pepe Metlich me dieron el respaldo en mi estancia como médico del Club, después se dedicó en cuerpo y alma a hacer crecer a la Clínica Club de Leones como Director Médico.

El pasado domingo el “Güero” vio triunfar a sus Guerreros junto a su querida familia, “La Jefa”, “Gallito”, “Fú” , “Micky”, nueras y nietos, se despidió con el profundo cariño que siempre mostró a su querida familia agradecido con Dios nuestro Señor por el día tan feliz compartido, Jefe no se me olvidarán sus enseñanzas, su apoyo y su siempre afectuoso saludo, siempre estará presente en mi memoria un consejo hermoso “siempre llévale algo a tus hijas” ¡Gracias “Güerito” por todo y que Dios Nuestro Señor lo reciba en su gloria!

No me recuperaba del mal momento cuando recibí la noticia de la partida de Ramón Betancourt víctima del COVID, conocí a Ramón gracias a mi querido amigo Jesús Aviña+, junto a Julián Parra, Luis Solares, Pepe Serrano y Juan Ávalos me recibieron en la mesa de La Conjura, un grupo de amigos en el que se aprecia y respeta primero que nada el gran valor de la amistad, independientemente de ideologías y criterios distintos, recibíamos a diario los afectuosos y madrugadores ¡Buenos días! De Ramón, vivió con mucha felicidad, disfrutó de la vida y del inapreciable don de la amistad, amante de la música, del tinto, de un buen café y de los puros de los que me compartía, felicitaba a sus innumerables conocidos y amigos en su cumpleaños con un ¿Dónde es el mole? ¡Se te extrañará Ramón!

¡Gracias a los dos por su amistad! Mi “Güero” esperaré el ¿Cómo esta m´hijo? ya veremos más partidos y le llevaré noticias de nuestro Santos.

¡Hasta la próxima!