Para Empezar

Aunque a los partidos de matar o morir se les vaya a llamar de repechaje o preliguilla o como sea, consideraré como liguilla el seguir jugando más allá de la jornada 17, punto.

Ante mi arbitraria decisión, considero que el Santos Laguna jugará liguilla este Guardianes 2020. Aparte de varios nombres, esta fase final de nuestra liga sí tendrá escenarios distintos y fascinantes: calificar directo entre los 4 primeros, estar dentro por quedar entre los lugares 5 al 12, recibir el partido único, visitar en el partido único y creo que ya son todos.

Después del empate contra Pachuca, veo a Santos jugando el partido único en casa y accediendo a la siguiente etapa. Se puso ya muy difícil el aspirar a calificar entre los 4 primeros al dejar otros dos puntos en casa, no es reclamo, el rival cuenta y me he quedado sorprendido con estos dinámicos Tuzos que tapan los huecos de su rival de gran manera, entonces no me animo a pronosticar cuántos puntos más sumará el Santos de Almada, simplemente los veo de los lugares 5 al 8.

Quedando en los lugares antes mencionados, los rivales en el partido único muy probablemente sean muy parecidos a los que los Guerreros están enfrentando en esa seguidilla de partidos en casa, rivales incómodos pero superables si Santos no regala nada y no se equivoca. Rivales como Necaxa, Querétaro, Xolos y hasta el mismo Pachuca serán los que vengan al Corona a disputar ese partido donde no hay mañana, eso pienso, solo falta que le atine. También podría pasar a la inversa, que Santos sea el que visite a un rival de ese tipo por quedar más abajo en la tabla y ahí la cosa se complicaría más, aunque de visita, los muchachos de Almada es donde han resurgido y se han puesto de pie después de lucir casi desahuciados.

San Luis en casa, León de visita y se cierra contra Mazatlán en el Corona. Liguilla habrá, falta ver de qué tipo.