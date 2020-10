En vivo: Conferencia de prensa de López Obrador

Este lunes 19 de octubre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario canceló un timbre postal alusivo al 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, "sin duda el mejor presidente de México del siglo XX", señaló.

En la cancelación del timbre postal, AMLO fue acompañado por el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis y Eduardo Villegas, coordinador general de Memoria Histórica y Cultural de México de Presidencia.

El titular del Ejecutivo dijo que participará a las 10:00 horas en un homenaje al general Cárdenas en el Monumento a la Revolución.

López Obrador informó que todos los martes se realiza una prueba de COVID-19 aunque no presente síntomas, luego de que Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar) diera positivo.

"Yo me cuido, guardo sana distancia, eso es lo principal y afortunadamente no he tenido síntomas", detalló.

Celebró que la gente de Coahuila e Hidalgo acudió a votar, 'muy poca, pero fueron a votar, las autoridades locales serán las que informarán quién ganó. Tenemos que procurar que las elecciones sean limpias, que no haya acarreos, falsificación de actas y que se entienda que es delito electoral el fraude".

Recalcó que no existe en México alguna investigación contra Salvador Cienfuegos; no obstante, no descartó la posibilidad de iniciar una indagatoria a partir de los resultados en Estados Unidos,

"Se habla en la denuncia que hay grabaciones, hay pruebas, lo mismo que en el caso de García Luna, vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quiénes involucran y nosotros tenemos que proceder, que les quede claro, nosotros no vamos a dar protección", sentenció.

"Yo creo que es un triunfo para la democracia, si la gente participa y hay elecciones limpias y libres, gane quien gane", consideró.