Son ejemplo de vida

Octubre es el mes de sensibilización del cáncer mamá y hoy lunes se conmemora el Día mundial de la lucha contra este padecimiento.

A lo largo del mes se invita a portar un listón o moño rosa, que es el símbolo internacional usado por personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar apoyo moral a las mujeres con esta enfermedad.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, el primer listón o lazo rosa fue utilizado en el otoño de 1991, cuando la Fundación Susan G. Komen los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York, en alusión a los sobrevivientes del cáncer de mama.

En las últimas décadas, varias famosas han enfrentado este padecimiento saliendo bien libradas como el caso de Tania Libertad, Lolita Ayala, Angélica María, Luz Casal, Adamaris López, Daniela Romo o Paty Bacelis mientras que otras han perdido la batalla como la cantante Soraya así como las actrices Lorena Rojas y Abril Campillo.

La standupera, Paty Bacelis, ha dado en redes sociales su testimonio de cómo enfrentó el cáncer de mama. Con sus palabras y acciones desea ayudar a quienes están pasando por esta enfermedad tan difícil.

"Hace tiempo me diagnosticaron por una detección temprana cáncer de mama. Pensé que esto no me iba a pasar porque en mi familia no había mujeres con cáncer y yo juraba que a mí no me sucedería", contó Paty.

Bacelis recomendó a las mujeres que padecen cáncer de mama no dejarse vencer y luchar con todas sus fuerzas para salir adelante.

"Cuando te dicen cáncer lo primero que piensas es en que te vas a morir. Afortunadamente, el cáncer de mama si es detectado a tiempo hay un 96 por ciento de salvarse. No estamos exentos de que haya una metástasis u otra complicación, sin embargo, hay que ser optimistas".

Insistió la comediante que no hay mejor arma contra esta enfermedad que la prevención, por ello les pide a las mujeres que se chequen continuamente.

"Te detectan esto a través de un ultrasonido y de una mastografía, no siempre avisa el cáncer, yo no tenía una bolita ni nada, solo fui porque tenía un ardor en la axila. Hay que ir a hacernos estudios".

Libertad, Ayala, Meritano, López y "La novia de México" se han dedicado a fomentar la detección temprana del cáncer de seno participando en diversas campañas, publicando mensajes en redes sociales y ofreciendo conferencias.

La enfermedad atacó por primera vez a Tania Libertad en 2010, logró vencerla; sin embargo, en 2017 le regresó y de nueva cuenta sanó.

"Publico esta foto donde aparezco después de mi tercera operación de cáncer de mama, porque sé que el 60% de quienes gustan de esta página son mujeres, y con el único fin de hacer conciencia sobre el hecho de que la cultura de la prevención puede salvar vidas", escribió en su Facebook en abril de 2017.

"El 17 de abril fue mi tercera operación, pero a la semana ya estaba trabajando y cantando. Esa es la actitud porque a veces la depresión nos lleva a que se nos bajen las energías y no tengamos las fuerzas para enfrentar situaciones como ésta", dijo en una conferencia de prensa.

La periodista Lolita Ayala ha dicho en varias ocasiones que no es posible que a nivel mundial fallezca una mujer de cáncer de mama cada 20 segundos. "Por eso debemos transmitir el mensaje de que debemos estar al pendiente de nuestro cuerpo. El cáncer de seno, es igual que todos los cánceres, si se detectan chicos son curables, pero si nos descuidamos nos ganan y nos matan".

Ayala fue diagnosticada en 1995 con cáncer de mama. No se sometió a quimioterapias ya que optó por la mastectomía.

"Me quitaron la mama y desde entonces estoy tranquila, sin embargo, acudo a revisión constantemente", comentó tiempo atrás en una entrevista.

En 1997, Angélica María acudió al ginecólogo. Le detectó algo extraño en su cuerpo por lo que le recomendó acudir con otro médico quien le pidió que se hiciera una biopsia.

"Días después el especialista me dijo que era cáncer. Me pegué un susto del demonio", dijo la cantante al desaparecido sitio www.senoslibres.com y agregó que en un principio no quería operarse ya que tenía bastante trabajo.

"Solo que el doctor me comentó: 'su mamá ya se murió, supongo que usted no quiere morirse también, opérese mañana'. Y me operé, me retiraron el seno y aquí estoy", relató.

La también actriz comentó que en México y Latinoamérica se ha tomado una mayor conciencia en cuanto al tema de la prevención se refiere.

"Creo que las mujeres tenemos que querernos más. Nos hemos ocupado de nuestros hijos (lo cual está bien), ahora hay que ocuparnos de nosotras. Mujeres: tenemos que cuidarnos, amarnos, y saber que somos valiosas, que nos necesitan nuestros seres queridos, tenemos que vivir. Para eso hay que revisarnos. Un cáncer que se diagnostica a tiempo se cura".

En 2007, Luz Casal se encontraba de gira cuando, tras hacerse un chequeo de rutina, le diagnosticaron cáncer de mama. Tiempo después, le regresó, pero se aferró a vivir y aquí está.

"La música jugó un papel tan importante en este proceso como que en los dos episodios por los que he pasado hice dos discos que fueron Vida tóxica y La pasión. Fueron importantes, me animaron, el trabajo me provocó una disciplina en la cual en los momentos que tenía una cierta debilidad física tenía el compromiso de trabajar o había quedado con personas que me ayudaron para desarrollar los álbumes y eso normalizaba mi vida, no vivía sólo pensando en la enfermedad y en el tratamiento", comentó a el diario El Universal.

El 31 de octubre de 2011, Daniela Romo se enteró de que padecía cáncer de mama. La cantante les pidió a sus familiares y amigos que confiaran en ella ya que lucharía con todas sus fuerzas para reponerse y sí, lo consiguió.

"Le dije a toda mi gente que solamente confiaran en mí, que yo iba a hacer mi tarea. Les dije: no quiero que me vean con conmiseración o lástima, yo haré lo que puedo y resistir lo que puedo, confíen en mí y no me vengan con lágrima batiente, cada quien tiene un carácter, una personalidad y una forma de enfrentar las cosas, pero lo importante es estar ahí como apoyo", comentó al mismo diario capitalino.

Luego de haber superado esta etapa, Daniela acude seguido a chequeos. Cada que puede comenta que padecer esta enfermedad, le dio la oportunidad de renacer.

Experiencia. Bacelis se ha encargado de contar lo que vivió cuando le dijeron que tenía cáncer para así apoyar a las mujeres.