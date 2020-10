La bailarina lagunera que busca conquistar el extranjero

"Papá, quiero ser bailarina": le soltó ese deseo a su padre cuando ella aún no alcanzaba los 3 años de edad. Pero el hombre que le dio la vida pensó que las niñas dicen muchas cosas. Imaginan, desean, aprenden, olvidan. Intuyó que seguro su hija sólo lo decía como quién pronuncia de pequeño que quiere ser astronauta.

Dicen que las posibilidades de solidificar los sueños de la infancia se limitan en cuanto el individuo crece. Son pocas las almas que sentencian su futuro a corta edad. La lagunera Alejandra Alicona Martínez es uno de esos seres, una joven que respetó sus sueños de niña y que gritó la necesidad de arar sobre las duelas su futuro como bailarina.

Actualmente tiene 20 años y una carrera forjada, en su mayoría, en el extranjero. La joven bailarina forma parte de la camada de talentos laguneros que han puesto en alto el nombre de su tierra vertiendo su talento sobre plataformas con trascendencia nacional e internacional, tal como Aileen Aguilera y Ricardo Urbina, jóvenes artistas que cuentan con una prometedora carrera en la danza contemporánea y el ballet.

Alicona tuvo que retornar a su tierra por temas de la pandemia. Ella misma relató que se encontraba como aprendiz aspirante en el Ballet de Monterrey, pero ahora, dijo, sus esfuerzos se enfocan en Bélgica, país europeo en donde identifica un alto nivel en cuestiones de ballet.

"Ahorita estoy ahorrando y trabajando en el Centro de Danza de La Laguna que me apoyado mucho y ahí mismo estoy entrenando y dejando que pase la pandemia porque quiero irme a Europa específicamente a Bélgica porque ahí tienen un ballet contemporáneo".

Sobre su preparación, la lagunera expresó que comenzó a echar raíces en varias academias ubicadas en Torreón. Las más significativas y las que le ayudaron a tornear su estilo, mencionó, fue la academia Corpus Danza y la Escuela Municipal de Danza Contemporánea, la primera enfocada al ballet y la segunda a la danza.

Sobre la última, la joven bailarina compartió que "ahí fue donde descubrí otras técnicas de danza como la Graham (técnica de danza moderna que tiene un lenguaje codificado para expresar todo el abanico de las emociones humanas), y otra que es como acrodanza y me encantó".

Relató que luego, durante el año 2015 tuvo la oportunidad de realizar un curso de verano en Idyllwild Arts Academy, una institución prestigiosa de arte en los Estados Unidos. Fue en ese momento que el panorama se le amplió a esta lagunera que armada con lo aprendido en su tierra comenzó a visualizar hacer carrera en el extranjero. Idea que hasta el momento abraza, pues está consciente que "desgraciadamente" México es un país que coloca al arte en el lugar de últimas necesidades.

Señaló que lo último cursado a nivel educación fue precisamente la preparatoria en la ya mencionada escuela y dijo que por el momento no seguirá estudiando, pues está enfocada en comenzar a cincelar su carrera como ejecutante. "Ahorita por lo que yo quiero hacer y por la edad en que me permiten hacerlo no me conviene meterme a estudiar".

Alejandra Alicona demuestra madurez en su forma de hablar, es expresiva y mueve los brazos cuando habla de su pasión. Comparte que lo que más disfruta del baile es el proceso, sobre todo el entrenamiento, para ella, es en ese momento que se sentencia el éxito de un bailarín.

"El proceso de tomar clase todos los días y ver el progreso que tienes. Por ejemplo si un lunes te fue muy bien, tratar que el martes te vaya un poquito mejor. De que a lo mejor el miércoles no te fue tan bien, pero el jueves pienses en hacer todas las correcciones que tienes que hacer. ¡Claro! estar en el escenario es magnifico, pero me gusta más el proceso antes de llegar a un escenario, siento que es lo que define la carrera, no es solamente el 'párate y se bonita', porque detrás de todo eso viene un camino de lagrimas, sudor y sangre".

Los pies de está lagunera han delineado escenarios como el de Bellas Artes y asimismo ha proyectado su talento en varios teatros de los Ángeles, pero para ella la plataforma más importante que la impulsó como artista fue la que se encuentra en la Idyllwild Arts Academy, debido a que compartió, fue ahí donde comenzó a creer más en ella misma, al ser tomada en cuenta en varios papeles principales.

"Me dieron la oportunidad de creérmela y de poder avanzar como ejecutante. Aprendí a expresar más y comencé más en creer en mí como bailarina".

En ese sentido, la lagunera mencionó que uno de sus puntos fuertes en el baile es su versatilidad, pues dijo, bien puede interpretar un papel que requiere de mucho carácter y fuerza, pero también algo más romántico y delicado.

Puntualizó que su ballet no es robótico, pues gracias a su preparación, con el tiempo, dijo, ha podido explotar sus movimientos y adueñarse de un estilo que la hace sobresalir de entre otras bailarinas mexicanas.

Y es precisamente gracias a ese estilo estadounidense que Alicona pudo cumplir el sueño de ser parte del Pacific Northwest Ballet, una compañía de ballet con sede en Seattle, Washington, Estados Unidos que siempre le ha representado un referente.

Por último la bailarina lamentó el estado en el que se encuentra el arte en México, pues para ella se trata de una de las arterias más importantes para el buen funcionamiento de una sociedad. Pero ante tal panorama Alejandra Alicona no se desanima, y por el contrario trabaja puntual para ser ella una aspiración para todo aquel que busque forjar una carrera en cualquier tipo de arte.