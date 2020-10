Últimos meses del extraño 2020

1.- ELECCIONES EN GUERRERO

Ya se empiezan a preparar las elecciones del año que entra, el especial 2021. El domingo 6 de junio de 2021 habrá elecciones en el muy bello y bastante complicado estado de Guerrero. De momento, es el gobernador Héctor Astudillo del PRI, electo en 2015, con el 55.1 % de los votos. Un priista con un presidente de izquierda que no se anda por las ramas, pero cumple sus promesas de campaña. Astudillo se puso bien las pilas e hizo obras convenientes como las carreteras aledañas a Acapulco; también habilitó recientemente 137 escuelas en la Costa Grande y organizó el programa "fertilizantes de Estado" que el Gobierno de López Obrador pagó para Guerrero: Costa Grande, Costa Chica, Norte y Montaña.

Pero eso no significa que las dichas próximas elecciones las gane el PRI si el tapado es un hombre que no es querido por los guerrerenses, que están muy lejos de estar dormidos políticamente. Es cierto que el pueblo de México está ya en otra tesitura. Se dice que será Manuel Añorve su tapado…

Por otra parte desde el punto de vista de "popularidad" se ha movido mucho Félix Salgado Macedonio, que posiblemente sea el candidato de "Movimiento Ciudadano" , porque no creo que "Morena" le ofrezca la candidatura, pues sabido es que fue él quien desató desgraciadamente los narcoproblemas en Acapulco. En lo personal, me caía bien con todo y sus locuras, pero quedó de manifiesto cuando compró La Jornada por 14 millones de pesos -¿de dónde?- que estaba involucrado con los narcocanijos, en especial con uno que se llama Rogaciano Alba Álvarez, que está actualmente en la cárcel. ¿Cómo lo sé? Yo escribía para La Jornada de Guerrero desde años atrás en la página 2. Cuando la compró él al día siguiente mismo quiso esa misma página y me cortó la mitad el artículo, algo que jamás sucedió con el anterior director. Félix plantó uno suyo. En la siguiente ocasión de plano no me publicó un artículo con información de la propia Jornada sobre el susodicho Rogaciano, cuya bonita historia es esta:

"El exedil guerrerense y líder ganadero Rogaciano Alba, detenido el jueves por la Policía Federal, ventiló un pacto entre el Cártel de los Beltrán Leyva, Los Zetas y algunos líderes de La Familia Michoacana para enfrentar al Cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

En un video difundido por la Secretaría de Seguridad Pública federal, también reveló que Édgar Valdés Villarreal 'La Barbie', quien se supone sustituyó a Arturo Beltrán Leyva, El Barbas al frente de la organización, se oculta en la ciudad de Acapulco.

El Roga, según la SSP-f, se había unido a las células del Cártel de Sinaloa dirigidas por El Chapo e Ismael 'El Mayo' Zambada. Rechazó una invitación de El Barbas para hacerse cargo de la plaza de Guerrero".

Por supuesto ese mismo día me fui de La Jornada: de este periódico no me corrieron, salí por piernas.

Corría una historia sobre un hombre que le pegaba a su mujer diario y la arrastraba por las trenzas. Un día los vecinos indignados tocaron a su puerta y le ofrecieron su apoyo. Y ella indignada, los despidió y dijo a su agresor: "Mis trenzas, Pancho" sin permitir intervenciones.

Prometí hablar sobre el feminismo y cumplo, aunque en general ya no toco el tema en artículos, dado que es demasiado vasto y merece un libro que estoy preparando y se llama "QUE MUERA EL PRÍNCIPE AZUL", con portada de Walt Disney y contraportada de Simone de Beauvoir: Ya lo verán en Amazon cuando lo suba, porque no sé si se han fijado, pero ya me "contenté" con algunos gringos, Facebook, Amazon y ahora YouTube.

Hablando de feminismo, y como esta generación no tiene conocimiento de las anteriores, me permito contarle: En los años 70 del siglo pasado entré a escribir en periódicos. Antes lo hacía en revistas y en mis primeros libros nada más. El escritor Edmundo Valadés, director de la gran revista literaria "El Cuento", donde me publicaba, me invitó al diario "Novedades" entonces a cargo de gente culta, entre ellos refugiados españoles, en el que había sido nombrado jefe editorial. Quería hablar de lo que sucedía en el momento, uno de los CÍCLICOS brotes de feminismo, y naturalmente le entré al asunto con entusiasmo.

Edmundo quería una columna de "Perspectiva Femenina" y, la neta, no me gustó el título (luego lo cambié por "La Gente" en Excélsior). Por fortuna entendí pronto que el asunto del feminismo no es tan sencillo como parece y sigue existiendo desde siempre sin poder erradicarse… Y sigue y sigue mal enfocado HOY más que nunca porque las politiqueras panistas maltratan la Ciudad de México, rompen vidrios, pintarrajean los monumentos, etc. ¿O no, Dresser? La mayoría considera como en las sinagogas judías que "Las mujeres de un lado, los hombres del otro". No hay tal.

Por lo general no se entiende el profundo problema del feminismo y se cree que con gritos y sombrerazos se va a arreglar. Hablar de algo que tiene miles de años separando a la humanidad y que no se puede explicar desde una sola "perspectiva" es absurdo, y más aún tomar partido por uno de los dos géneros, por las mujeres o por los varones. La persona, el ser humano no se puede estereotipar como "mejor o peor" por asunto de género.

Las ideas sexistas fueron "im-plan-ta-das" en el cerebro de mujeres y de varones.