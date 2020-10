Nuestra herencia hispana

El pasado 15 de octubre concluyó el Mes de la Herencia Hispana 2020, celebración que tiene como objetivo reconocer la cultura, logros y contribuciones de la comunidad hispana en Estados Unidos. El Mes de la Herencia Hispana da inicio el 15 de septiembre. Esta fecha no es azarosa, coincide con la conmemoración de Independencia de varios países latinoamericanos, así como con el comienzo de nuestra propia lucha libertaria.

Lo cierto es que cada día, se demuestra la relevancia que tenemos como una comunidad fundamental para el tejido social, económico, cultural y laboral de Estados Unidos. Según datos recientes de la Oficina del Censo, la presencia hispana en el territorio es de 60.6 millones (el 18.5 % de la población total). Esta cifra nos convierte casi en la primera minoría étnica del país, un indicador más, de la creciente influencia que deberíamos tener en las decisiones para la creación y ejecución de políticas públicas.

También somos fundamentales para la economía de los EUA, tan solo en 2018 el poder adquisitivo de la comunidad fue de $ 1.5 mmdd; cantidad que nos consolidó como el mercado étnico más grande y con mayor crecimiento. Y qué decir en la contribución de impuestos federales y estatales.

El impacto cultural e histórico que tenemos en los EUA, también es innegable. Los hispanos somos una comunidad que enriquece la cultura con nuestro idioma, gastronomía, tradiciones y valores. Abonamos sin duda, al mosaico multicultural y multiétnico de una sociedad que fue abierta ante las diferentes diásporas migrantes.

Desde sus inicios, el Mes de la Herencia Hispana ha tenido el propósito de visibilizar y empoderar a nuestra comunidad, pero las celebraciones de este año han sido especialmente significativas debido a las cifras que ha dejado COVID-19.

En NY, impactó a nuestros connacionales de manera desproporcionada. Un reporte de la autoridad estatal señala que la tasa de hospitalizaciones es cuatro veces mayor en hispanos que entre la comunidad blanca. A principios de julio, el 38 % del total de las personas fallecidas por COVID-19 eran hispanas, demostrando que hemos sido la minoría más afectada por el coronavirus, como consecuencia de la desigualdad social que aun impera hacia nuestra comunidad.

Estos números no son fortuitos, solo revelan la inequidad racial y económica de la cual nuestros migrantes no documentados son las principales víctimas. Más allá de este hecho, lo que estas cifras me dejan claro es que han sido nuestros paisanos quienes a pesar de la adversidad, con su trabajo, han mantenido las ciudades a flote con todos sus servicios.

Por si la crisis sanitaria no fuera suficiente, nuestros héroes anónimos también han tenido que enfrentar pérdidas económicas y despidos masivos. A finales de septiembre el desempleo en la ciudad de Nueva York era del 16 %, una tasa dos veces más alta que la del resto del país. La industria hospitalaria y restaurantera ha sido una de las más afectadas, registrando una pérdida del 44 % de trabajos, para abril casi el 19 % total de desempleados en el país eran latinos.

Al parecer damos más de lo que recibimos, pero confío que en el futuro próximo, nuevas generaciones de mexicano-americanos cambien la historia presente, para mejorar el futuro de las comunidades hispanas, que además de aportar su trabajo, dinero y cultura, han dado vidas de más, para que las ciudades no colapsen y otros no se contagien ni mueran.