VIRAL: Presentadora de noticias aparece al aire 'sin piernas'

Emily Maitlis se dirigía al público durante la transmisión del programa Newsnight, de la cadena televisiva BBC, luciendo una blusa blanca y unas mallas completamente negras, prenda que debido a la iluminación del estudio se perdieron entre la oscuridad haciendo parecer que la mujer 'no tenía piernas'.

La ilusión óptica de Maitlis no tardó en viralizarse en redes sociales, escena que la misma conductora tomó con gracia.

As if 2020 wasn’t already bad enough, Emily Maitlis has been robbed of her legs. #Newsnight pic.twitter.com/Hza9TwYL6Z