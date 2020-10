Conductora de Canal Once recibe propuesta de matrimonio en vivo

Carla Contreras, la conductora de Once Noticias, fue sorprendida por su novio con música y hasta fotografías de ambos en la pantalla que se encontraba detrás de ella, mientras su pareja entraba al foro para proponerle matrimonio hincándose y mostrándole un anillo de compromiso.

Asimismo la pantalla fue decorada con unos gráficos de corazones e incluso la mujer que trabaja como interprete de lengua de señas para el noticiero, celebró también el momento.

Por supuesto la escena no tardó en llegar a redes sociales, generando todo tipo de comentarios y resaltando aquellos que señalan el hecho como 'una falta de profesionalismo y de respeto para el público'.

Por otra parte, la escena tampoco se salvó de ser blanco de memes por parte de internautas.

