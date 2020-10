Y hablando de mandamases rebeldes, nuestros subagentes, disfrazados de exsecretario cancelando sus viajes a los Estados Unidos, nos reportan que al bloque de gobernadores rebeldes separatistas… Perdón, que integran la Alianza Federalista, le quedó más que claro el mensaje de descalificación que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando les dijo directo y a la yugular que: "los que defienden los fideicomisos defienden la corrupción". Por eso, seguirán con el berrinche… Digo, plan anunciado y presentarán su controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El "góber" rijoso, epidemiólogo y ahora especialista en finanzas públicas Miguel Riquelme anunció que ya preparan los misiles e integran el documento correspondiente y porque es el camino legal correcto para dirimir este criterio, a la vez que esperan, nada más por pura curiosidad, la postura que tomarán los senadores que el martes votarán el polémico punto de la desaparición de los Fideicomisos y Fondos Federales seguros de que con fe ciega seguirán la "línea" que les marque su jefazo, al que fácilmente se le puede aplicar aquel dicho del general Pancho Villa, "fusilen, después averiguan…", por aquello de que primero ordena que desaparezcan 109 fideicomisos y después afirma que se manejaban con opacidad y que eran fuente de corrupción, aunque nomás sigue sin presentar pruebas o denuncias legales.

Nuestros subagentes, disfrazados de termómetro electrónico sin baterías, nos reportan del fuerte movimiento desplegado en las últimas horas, previo a la gris elección para renovar el congreso local, que busca brindar las condiciones de salud necesarias a los "valientes" que acudirán a las casillas a emitir su voto. Para ello, quien volvió a buscar el reflector fue el "góber" Riquelme, para darles "ánimo" a sus candidatos y de paso dar las últimas recomendaciones al flamante secretario de Salud en la provincia, Roberto Bernal, lo mismo que las sensibles y delicadas corporaciones de seguridad, a quienes pidió poner su despertador desde las primeras horas del domingo, pues ya les advirtió... Digo, les informó que deberán estar en coordinación permanente en toda la provincia. Y es que dicen que se busca dar certeza a los que les interese ir a las urnas para que porten su cubrebocas y los más desconfiados lleven su propio plumón para tachar a su candidato favorito, todo con el fin de proteger de posibles contagios, esto a la par de los protocolos dados a conocer por los onerosos y poco efectivos institutos electorales de la Federación y el Estado.

*************

Y al calor de la "grilla" electoral, nuestros subagentes, que recorren los cafés allá por el bulevar Venustiano Carranza de la capirucha del sarape, nos comentan que todo parece indicar que a quien se le está poniendo más que difícil el camino para acomodarse en algún otro cargo de elección popular es al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, pues ya sus "amigos" panistas le agandallaron las posiciones más importantes, o sea, se repartieron el pastel. A decir de los subagentes, desayunando muy festivos se les vio a los dueños del Partido Acción Nacional en la provincia: al que siempre no se va a Morena, Guillermo Anaya, al notario y presidente del partido, Chuy de León, y al diputado Marcelo Torres Cofiño, quien supuestamente ya manda en el séptimo piso de la presidencia municipal. Tan concentrados estaban que no se dieron cuenta de que los subagentes escucharon cuando el eterno candidato Memo Anaya y Marcelo le daban instrucciones al tercero, y quien nada más está de parapeto, de cómo le van a hacer para el reparto de las diputaciones pluris para el año entrante. A decir de los subagentes, le dieron instrucciones sobre cómo le harán con los cartuchos quemados y cómo de nueva cuenta van a dejar en el camino a otros crédulos suspirantes de lo que queda de las bases en la provincia.

*************

Vestidos de cajero de la Tesorería Municipal de Torreón, los subagentes, que todo lo oyen, nos reportan que el Gobierno municipal de Jorge Zermeño, para congraciarse con los ciudadanos a propósito del tiempo electoral que se vive y como estrategia de "emergencia" fraguada por el PAN para ganarse algo de simpatías, si es que aún les queda algo de tiempo, ofreció un amplio plan de descuentos de hasta 60 y 100 por ciento en las multas y recargos para los deudores de los principales impuestos municipales, como son el Predial y el ISAI. Y como este 007 lo adelantó a los lectores, también se pusieron a rebajar las multas para quienes nunca han pagado la limpieza y el pavimento. Pero lo que a nuestros subagentes les sorprendió más y dejó boquiabiertos es que la línea del alcalde Zermeño se impuso al Consejo Directivo del Simas Torreón, cuyos integrantes aprobaron a regañadientes que durante todo el 2021 se otorgarán descuentos que van desde el 50 hasta el 80 por ciento a los que adeuden el agua potable. Sí, así como usted lo lee. Y es por de más raro que esto suceda cuando durante mucho tiempo habitantes de colonias populares han sufrido los cortes de agua "a diestra y siniestra" de parte de los insensibles inspectores de la abastecedora cuando se retrasan con el pago del servicio. Dicen que las elecciones a diputados que se realizarán mañana fueron la "llave mágica" que inspiró la generosidad del alcalde y no solo se suspenderán los cortes, sino que los deudores del agua, llámense empresas, industrias o zonas residenciales, podrán seguir disfrutando de las facilidades que se les han brindado estos años por el deficiente sistema operador; no se diga los cientos de "colgados" que brincan en un pie de contentos, al cabo ya viene el último año y el cuerpo lo sabe.

*************

A quien de inmediato deben darle una pastilla de "ubicatex" es al descolorido maestro Alfonso Yáñez Arreola. Para quienes no lo conocen, acaba de ganar la elección para director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así que armó una gran parafernalia por el triunfo de la dirección nada más de una escuela de Saltillo, pero no de toda la universidad. Y es que llamó harto la atención de propios y extraños a la universidad todo el alarde que hizo don Alfonso en las inestables redes sociales y otros medios publicitarios donde mostró un fuerte músculo financiero para darse a conocer, mucho más que si fuera candidato a una de las diputaciones locales que están por elegirse. Y no se diga para la celebración, donde tampoco escatimó gastos, al fin genio y figura, aunque muchos han dicho que en lo que debería abocarse el recién elegido director es en enderezar la atropellada facultad, en vez de darle rienda suelta a la egolatría. Por lo pronto, nuestros subagentes ya tomaron nota de todo lo que presuntamente gastó el funcionario universitario y se pondrán a investigar minuciosamente para saber de dónde sacó el recurso, pues a estas alturas se puede esperar de todo en la máxima casa de estudios donde hacen graduaciones masivas y nombramientos a diestra y siniestra, entre otras cosas, sin que el rector y exdirigente priista más morenista, Salvador Hernández Vélez, pueda poner orden.

*************

Los que de plano se pasaron de cínicos o están retando a las autoridades de los tres niveles de Gobierno son varios dueños de antros y grupos musicales en La Laguna de Durango, que pese a las disposiciones del Gobierno del Estado y de los diferentes Ayuntamientos de prohibir la venta de alcohol durante este fin de semana y de limitar los horarios de los establecimientos ante el semáforo amarillo al que los regresó la fastidiosa pandemia de COVID, estos siguen haciéndose publicidad en las inestables redes sociales para dar a conocer que sus negocios cerrarán hasta las tres de la mañana y tendrán música en vivo, sobre todo en el municipio de Gómez Palacio, donde gobierna la Cuarta Transformación. El anuncio ha llamado la atención de varios ciudadanos desobedientes de la provincia de coahuilenses, quienes ya piensa hacer hasta pijamada de aquel lado del Nazas ante la Ley Seca por las elecciones. También un grupo musical promocionó su conciertazo en un antro de Gómez Palacio, el mismo que coincidentemente amenizó el cierre de campaña de la candidata a diputada del Partido del Trabajo, Lily Piña, hermana del alcalde también morenista de Matamoros, Horacio Piña, quienes sin la "sana distancia" expusieron a ritmo de cumbia a sus acarreados… Perdón, simpatizantes, a contagiarse por las calles de la ciudad, acto de campaña al que, por cierto, acudieron varios trabajadores de la nómina municipal. Lo más curiosos es que parece que donde no hay ley para los comerciantes etílicos es en los municipios donde gobierna la 4T.