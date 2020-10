Exigen justicia por el asesinato de dos odontólogos en Zacatecas

Dentro de los recientes asesinatos ligados al crimen organizado ocurridos en Zacatecas, se identificaron los cuerpos de dos odontólogos en el municipios de Ojocaliente, quienes presumiblemente fueron privados de la libertad y luego aparecieron muertos, por ello, el gremio de estudiantes y egresados de la Unidad Académica de Odontología, así como familiares, a través de una carta abierta dirigida al gobernador Alejandro Tello Cristerna y al Gobierno de México, manifiestan su dolor y repudio por la muerte de dos de sus egresados, donde también pide justicia para Raúl y Manuel.

En la misiva emitida posteada en una página de Facebook denominada "Unidad Académica de Odontología 'Somos la sonrisa de la UAZ' se lee:

"Hoy nos encontramos una vez más con el alma hecha pedazos. Hace algunas horas se nos informó del fallecimiento de dos colegas egresados de la Unidad Académica de Odontología, a manos de la delincuencia organizada. Nos duele como no tiene idea Señor Gobernador, nos arrebataron a dos médicos de excelencia injustamente y nos preguntamos si realmente estamos en el estado que merecemos. Nos levantamos cada mañana con las ganas de ser mejores cada día, nos levantamos con ganas de superarnos profesionalmente y con las ganas de ver sonreír a cada uno de nuestros pacientes; el día de mañana dos doctores no podrán hacerlo".

También piden se detenga la violencia y el derramamiento de sangre de la población ajena a esa pugna delincuencial que hay en la entidad, por ello emitieron el siguiente llamado a las autoridades:

"Este es un llamado para que haga algo Alejandro Tello como gobernador, pero más que nada como ser humano, porque el día de mañana o, incluso, hoy uno de nosotros ya no podría regresar a su casa. Sabemos la difícil tarea que es gobernar un estado tan manchado por la sangre de muchos de nuestros hermanos y sabemos que no es una tarea fácil la que usted tiene cada día, pero NOS ESTÁN MATANDO y usted no está haciendo nada. Con profundo dolor nos despedimos y esperamos que esto se solucione a la brevedad porque se nos están acabando las esperanzas", refiere la exigencia.

Este manifiesto público menciona que es a nombre de médicos, cirujanos dentistas, enfermeros, docentes, así como amigos, padres, hermanos y familiares de los dos odontólogos y despiden el escrito con la frase: "En paz descansen hermanos que dios los reciba con una de las sonrisas de las que ustedes se encargaron de mejor día con día. Hasta siempre.

En entrevista José Luis Elías Salazar, director de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, precisó que esta página en Facebook no es la oficial de esta institución ni de la UAZ; sin embargo, dijo que se suman a esta exigencia, porque conocían a estos dos egresados.

Mencionó que sí conoció a los dos odontólogos a quienes describió como profesionistas comprometidos, incluso, dijo que Raúl Hernández tenía 15 años de egresados y durante un tiempo fue docente de esa unidad, mientras que Manuel Valle, tenía dos años de egresar y estaba realizando su titulación.

Dijo que se suman al llamado, debido a que existe un miedo latente entre el gremio médico, específicamente entre los que tienen que realizar trabajo comunitario, pues, aunque ahorita por la pandemia se ha suspendido esa actividad con estas muertes se pone en alerta a los odontólogos y todo el personal médico que tiene que salir a las comunidades a su trabajo.

Hasta el momento, el mandatario estatal no ha emitido ninguna postura pública al respecto cobre este caso, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó a EL UNIVERSAL que "las personas localizadas sin vida en Ojocaliente, no son estudiantes de Odontología, son dos odontólogos, ya profesionistas, pero los hechos en que perdieran vida motivaron que la Unidad Académica de Odontología hiciera un pronunciamiento".

Respecto a la investigación de este doble homicidio la Fiscalía informó que "ya fueron identificados y entregados a sus familiares, la carpeta de investigación iniciada con motivo de tales hechos está en curso y será hasta el momento procesal oportuno en que se pueda proporcionar más información pública que no dañe el sigilo en la investigación".