'Tontas, las cuidamos'; tunden en redes a hombre por criticar a mujeres

Un hombre se ha convertido en blanco de burlas y criticas en las últimas horas en redes sociales, tras viralizarse un video en el que crítica a las mujeres y el movimiento por la igualdad de género.

El material compartido originalmente en la cuenta @sserggitoo de TikTok, muestra al sujeto que se presume labora en una construcción, hablar sobre el movimiento feminista y 'reprendiendo' a sus integrantes pues reta a las mujeres a 'cargar ladrillos' si buscan 'igualdad de género'.

"No se dan cuenta que las estamos cuidando, tontas. Que las queremos en la casa para cuidarlas, no para que vengan a hacer esto, para romperse las manos. Dios mío, les falta un poquito de ceso. Tontas, las cuidamos, no es patriarcado", exclama el sujeto en la grabación.

Dichas palabras no tardaron en volverse objeto de críticas que señalan al sujeto como 'machista', así como dar paso a comentarios en los que el público argumenta que muchas mujeres están perfectamente capacitadas para trabajar en una obra.

"TONTAS":

Por este videopic.twitter.com/AdigyvGhKt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 14, 2020