Pitón se enrolla en la pierna de una mujer

La escena, sucedida en la ciudad de Samford Valley, en Queensland, fue compartida en redes sociales por las propias autoridades que respondieron al llamado de ayuda.

Según la agencia Ruptly, la afectada limpiaba su casa cuando se dio cuenta que su gato había arrinconado a un pitón debajo de su auto. Ella intentó ayudar a la serpiente, pero ésta se enredó en su pierna, así que ella no tuvo otra que llamar a los servicios de emergencia.

"Si hubiera tenido un amigo por aquí cerca podría haberlo arreglado, lo siento muchachos, simplemente no pude lidiar con esto por mi cuenta", comenta la joven en el video, mientras los agentes trabajan en desprender al animal.

