Pescador encuentra un raro tiburón bebé de dos cabezas

El animal mide apenas 15 centímetros y el hallazgo es tan raro que ha sorprendido incluso a la comunidad científica, detalla el diario Hindustan Times.

"No comemos peces tan pequeños, mucho menos tiburones, así que pensé que era extraño, pero decidí tirarlo de todos modos", comentó Patil.

Tras compartirse las imágenes del animal, investigadores y biólogos marinos de Bombay confirmaron que se trataba de un acontecimiento "raro" y que podría ser la primera vez que se encuentra un ejemplar de dos cabezas en esas costas.

El especialista Akhilesh KV comparte que podría tratarse de un tiburón spadenose o un tiburón nariz afilada que sufrió de bicefalia. "Este fenómeno se produce en varias especies animales, incluidos los tiburones, posiblemente debido a mutaciones o cualquier otra malformación embrionaria, trastornos, y estos son informes muy raros. Se informa de casos similares en otros lugares al norte del océano Índico. Estos materiales deben conservarse por interés científico", explicó.

two-headed #shark (dicephalic) recorded first time from #Maharashtra marine water. fisherman nitin patil from palghar, satpati found dicephalic Spadenose shark.

