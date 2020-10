'Pin... burro'; maestro de la UANL 'humilla' a alumno con Asperger

Nuevamente un profesor vuelve a convertirse en blanco de polémica en la red, a raíz de una clase en línea en la que llamó con insultos a uno de sus alumnos, el cual además se presume padece del síndrome de Asperger.

El material que ha sido difundido en redes con la finalidad de denunciar al docente, muestra a éste en la videollamada solicitando a uno de sus alumnos de nombre Jesús 'que haga el trabajo en la libreta sin usar la calculadora'.

"No hagas trampa Jesús. He cab...Te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pin... burro. No te chifles, yo no les dije nada de calculadora, les dije a mano y en la libreta. La ingeniería es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia", asevera el profesor sentenciando a su alumno que si recurre al apoyo de la máquina 'lo va a reprobar en el examen'.

Ante esto el joven se limita a decir que 'sólo buscaba optimizar para ver cómo sería en el examen', imaginando que podía utilizar la calculadora.

El profesor fue identificado como César Augusto Leal Chapa, quien imparte clases en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), mismo que en redes solicitan se le imponga alguna sanción por 'humillar' al alumno.

AMIGOS POR FAVOR AYÚDENME A COMPARTIR ESTO PARA QUE SE HAGA ALGO AL RESPECTO. Es un ingeniero de FIME y no hace más que humillar y pendejear a todos los alumnos en especial a un ex alumno de mi mamá que tiene Asperger pero es súper inteligente y realmente es muy aplicado. pic.twitter.com/46krr39aee — lily (@liliflorees10) October 16, 2020