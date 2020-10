Mujer pasó 18 meses encerrada en un baño por su esposo

Según medios locales, la mujer, que vive en la aldea de Rishpur, fue encerrada ahí por su esposo, Naresh Kumar, quien ya fue detenido por la policía.

La víctima, madre de tres hijos, fue encontrada en condiciones inhumanas, dentro de un baño pequeño colocado al lado de su vivienda. "Estaba tan débil que ni siquiera podía caminar", comenta Rajni Gupta, agente del departamento fue advertida de la situación por los vecinos.

Haryana: A woman who was allegedly locked inside a toilet for over a year by her husband was rescued by Women Protection&Child Marriage Prohibition Officer in Panipat.Victim's husband claims that she is mentally unstable. Police say,"Complaint has been filed,action will be taken" pic.twitter.com/HVriII2jwj