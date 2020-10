Pueblo español ofrece casa gratis a quien se haga cargo de su único bar

Olvés, un pequeño pueblo ubicado en Zaragoza, España, está en busca de alguien que se haga cargo del único bar de la zona y para ello ofrecen muchas facilidades al potencial candidato, desde darle casa gratis hasta reducirle a la mitad la factura de la luz, por ejemplo.

Según el diario El periódico de Aragón, el ayuntamiento de la localidad, que cuenta con menos de 100 habitantes, ofrece al nuevo encargado "una vida tranquila en el medio rural".

"Un pueblo sin bar y sin centro social es un pueblo sin vida", declaró la alcaldesa de Olvés, Iluminada Ustero.

Se sugiere que el elegido sea alguien que se mude con su familia, para aumentar el número de habitantes, y aclaran que el candidato debe darse de alta en el régimen de autónomos, "ya que es un servicio público". "Por nuestra parte, les recibiríamos con los brazos abiertos y les aplicaríamos todas las rebajas y exenciones posibles", recalcó la alcaldesa.

Ustero comenta que ya han recibido decenas de solicitudes, no sólo de España, sino de otros países y que esperan tomar la decisión pronto. “Nos llegan correos de argentinos, italianos y una familia de nicaragüenses. Y puede que también de otros países, no me ha dado tiempo de mirar todos los correos”, confiesa.