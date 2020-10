Amagan con paro en 11 universidades

Por falta de acuerdos con el Gobierno federal ante la crisis financiera en 11 universidades del país, sindicatos amagaron con realizar un paro nacional si no reciben fondos.

En un ultimátum lanzado ayer, representantes sindicales afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) demandan que la Federación conceda fondos extraordinarios por 3 mil 500 millones de pesos.

En una asamblea virtual que tuvo la participación de 65 secretarios generales y representantes sindicales de los trabajadores administrativos y académicos de las universidades públicas, acordaron que próximamente publicarán a nivel nacional un manifiesto para dar a conocer la situación que prevalece en las universidades.

Señalaron que enviarán un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador, buscarán hacer presencia en la mañanera en Palacio Nacional, y tras agotar el diálogo con todos los involucrados, si no son tomados en cuenta, se llevará a cabo un paro nacional.

El secretario general de la Confederación, Enrique Levet Gorozpe, aseguró que sus peticiones para solucionar la problemática financiera han sido ignoradas por el Gobierno de la República, los legisladores federales y los gobernadores.

Señaló que alrededor de 70 mil académicos y trabajadores serán afectados por la falta de recursos.

Resaltó que incluso desde la siguiente quincena ya no podrán devengar sus prestaciones económicas, ni mucho menos las de fin de año.

"Esta situación que escucharon todos es sumamente preocupante y alarmante. Es impresionante que algunos trabajadores en noviembre ya no cobren, estamos hablando de 70 mil familias. Si esto no amerita que hagamos alguna acción fuerte, saben qué, no tenemos nada que hacer en el sindicalismo universitario", externó.

Expuso que López Obrador; el secretario de Educación, Esteban Moctezuma; los legisladores federales, los funcionarios federales y gobernadores cobrarán en tiempo y que pese a los rectores se hacen un "guardadito" para recibir sus percepciones.

El dirigente señaló que si esto del presupuesto no se resuelve serán muchas más universidades que entren en crisis y van a ser muchos más trabajadores que no reciban su salario.