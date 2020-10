Qué tipo de metas nos ponemos en las áreas más importantes de nuestra vida, en lo personal, lo profesional, lo económico, familiares, en nuestras relaciones?

¿Nos hemos preguntado si nos limitamos en nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras metas?

¿Será por miedo al fracaso, o miedo al éxito?

Justo de esto hablamos en nuestro programa del pasado 3 de septiembre en Vibremospositivo.

Nos acompañó desde Torreón, Coahuila, México, mi natal ciudad, Erika Salgado, life coach quien con una meditación nos ayudó a agradecer todo lo que tenemos, ¿realmente somos conscientes de lo afortunado que somos, de poder respirar todos los días, de abrir los ojos, de tener comida, de tener familia, de tener vida?

Nuestro gran invitado fue el increíble Warner Rojas, montañista Costarricense.

Warner nos cuenta que de chico se enamoró de las montañas, ya que es vecino de Escazu, una zona en Costa Rica que se encuentra rodeada de naturaleza, de fauna y de increíbles montañas que lo invitaban a perderse entre ellas, escalándolas y viviendo la aventura prácticamente todos los días, donde jugaba con sus amigos.

Warner recordó uno de sus primeros viajes a lugares que no conocía, y nos compartió una experiencia que marco su vida, el Pico de Orizaba en Veracruz, México donde tuvo que aprender a adaptarse a caminar a más de 4000 m de altura, con mucho peso, en el hielo, situación que no conocía anteriormente. Warner aprendió que hay que adaptarse a las condiciones para salir adelante, al igual que en la vida en general, sobre todo en estos momentos. Durante esta aventura se dio cuenta que hay que ser humilde, ya que los demás compañeros le preguntaban que si tenia experiencia subiendo montañas en esta temperatura, lo cual contesto que si, cual fue su sorpresa que al subir dejo su agua fuera de su mochila y se congelo, aprendió a dejar el orgullo y que cuando uno no sabe algo, tiene que decirlo, que no pasa nada ser novato y que es mejor preguntar, no hay que dejar que el ego nos gane.

Warner también nos compartió que hay que aceptar y abrazar nuestros miedos, siempre lo han acompañado en cada nueva aventura y cada montaña, pero que no permite que le gane, mas bien, se hace amigo de ellos y juntos logran alcanzar la cima.

La parte mental y física van juntas para subir las montañas. Es fundamental tener una cabeza que este centrada y conectada para poder afrontar los retos que van sucediendo.

Warner fue el primer costarricense en alcanzar la cima del Monte Everest, y nos cuenta que es mucho tiempo el que te lleva de preparación para lograr estar allí. No solamente es la preparación física, también la económica, la emocional, le disciplina, la constancia y la fuerza más grande que le ayuda a afrontar cualquier obstáculo es la Fe.

Warner nos comparte que es fundamental el trabajo en equipo, y se tiene que llegar a una conexión tan profunda, que incluso solo con gestos poder comunicarse y entenderse.

Con perseverancia y trabajo arduo todo se puede lograr, cualquier meta que nos propongamos.

Gracias Warner por inspirarnos y demostrar con el ejemplo que podemos alcanzar cualquier cima, que hay que ponernos metas altas, grandes, inimaginables, pero que sobre todo, lo mas importante es disfrutar el viaje y saber que el viaje no termina en la cima, termina al regresar.

Sin duda me quedo sin palabras, de pie aplaudiendo y agradecido de poder escuchar tu increíble testimonio, tu ejemplo y sobre todo tu humildad

Gracias Warner y como te lo dije… nos vemos en la cima!!!

