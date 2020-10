El medio de investigación de Estados Unidos Propublica reportó que el general fue detenido la tarde hoy al llegar a EUA, mientras viajaba con su familia.

El canciller Marcelo Ebrard fue quien confirmó su captura en el aeropuerto de Los Ángeles luego de ser notificado por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

@propublica has learned that former Mexican Defense Minister Gen. Salvador Cienfuegos Zepeda was arrested by U.S. authorities when he arrived in the country late this afternoon on a trip with his family.